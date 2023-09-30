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طلاب يستقبلون معلمهم المتقاعد

اعتراف بالجميل.. هكذا احتفى طلاب مدرسة بجازان بمعلمهم المتقاعد

العربية.نت - نادية الفواز 
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في مشهد يعبر عن الحب والوفاء، استقبل طلاب إحدى المدارس الابتدائية في منطقة جازان، معلمهم المتقاعد ياسين رفاعي بالتهليل والأحضان والقبلات.

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ووثق مقطع فيديو متداول نشره حساب "العربية السعودية"، الطلاب وهم يستقبلون معلمهم المتقاعد ياسين رفاعي باحتفاء وفرح أثناء زيارته للمدرسة في حفل اليوم الوطني الـ93 الذي أقامته المدرسة.. وظهر الطلاب وهم يحضنون مدرسهم بكل فرح لمجيئه إليهم في احتفالية اليوم الوطني وكأن العيد أصبح عيدين.

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وتفاعل رواد منصة "إكس" مع الفيديو، مشيدين بهذا الاستقبال الجميل الذي ينم عن محبة الطلاب لأستاذهم الذي يبدو أنه كان رجلًا محبًّا لعمله، وقال أيمن سالم: يستاهل الصديق والأخ الكبير الأستاذ ياسين الرفاعي من أطيب وأنقى الناس الذين عرفتهم.. رجل يحمل أخلاقا عالية وحبا يزرعه في كل من يعرفه ومن لا يعرفه.. الله يحفظه ويطول بعمره.

وأضاف إبراهيم الرفاعي: يستاهل أ.ياسين كل الحب من جميع من حوله.. محبوب من كل من يعرفه.. وفقه الله وحفظه وسدد خطاه، ولفت أبو أنس: "الأستاذ ياسين محبوب الجميع بلا استثناء، أحب طلابه فأحبوه وأحبه الكل.

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