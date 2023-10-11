الشرق الأوسط
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره البريطاني خطورة التصعيد العسكري في غزة
ناقش الجانبان أهمية تكاتف المجتمع الدولي لإيجاد حلٍ عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني
وضع القراءة
100% حجم الخط
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً، الثلاثاء ، من نظيره البريطاني جيمس كليفرلي.
وبحث الوزيران خلال الاتصال، خطورة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر ووقف تصاعد الصراع الدائر في المنطقة، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).
مادة اعلانية
وناقش الجانبان أهمية تكاتف المجتمع الدولي لإيجاد حلٍ عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، وتخفيف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حماية المدنيين وحفظ الأمن والسلم الدوليين.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
طالب بصرف المرتبات.. ميليشيا الحوثي تختطف رئيس نادي المعلمين اليمنيينوصفت نقابة المعلمين اليمنيين اختطاف جماعة الحوثي، رئيس نادي المعلمين في صنعاء بالعمل غير الإنساني اليمن
-
قذائف من سوريا تضرب شمال إسرائيل.. والجيش يرد بقصف مواقع عسكرية سوريةأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه رصد عمليات إطلاق قذائف من الأراضي السوريةـ بعضها وصل إلى إسرائيل وسقط في منطقة مفتوحة سوريا
-
بايدن: لا مكان للكراهية في أميركا ضد المسلمين أو اليهودحاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" تصل إلى شرق المتوسط أميركا
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية