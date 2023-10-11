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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (فرانس برس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (فرانس برس)
الشرق الأوسط

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره البريطاني خطورة التصعيد العسكري في غزة

ناقش الجانبان أهمية تكاتف المجتمع الدولي لإيجاد حلٍ عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني

العربية.نت
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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً، الثلاثاء ، من نظيره البريطاني جيمس كليفرلي.

وبحث الوزيران خلال الاتصال، خطورة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر ووقف تصاعد الصراع الدائر في المنطقة، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وناقش الجانبان أهمية تكاتف المجتمع الدولي لإيجاد حلٍ عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، وتخفيف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حماية المدنيين وحفظ الأمن والسلم الدوليين.

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