ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس الإيراني

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم السبت، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض.
وخلال كلمته في القمة، قدّم الرئيس الإيراني شكره للسعودية على إقامة هذا الاجتماع المهم في ظل الظروف الراهنة، وقال: "نجتمع اليوم في الرياض نيابة عن العالم الإسلامي لنجدة الفلسطينيين".
#فيديو_واس pic.twitter.com/pvpJreqw9z— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 11, 2023
وقف النار
ودعا الرئيس الإيراني زعماء الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ "قرار تاريخي وحاسم" بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، مطالبا الدول بتسليح الشعب الفلسطيني.
وأضاف رئيسي في كلمته أمام القمة المشتركة التي تستضيفها الرياض لبحث الحرب في قطاع غزة "ما تشهده غزة الآن من أسوأ الجرائم في التاريخ". واتهم الرئيس الإيراني الولايات المتحدة بتشجيع إسرائيل على "جرائمها"، وقال "أميركا دخلت الحرب عمليا لصالح إسرائيل بتحريك أسطولها إلى المنطقة".
وتابع قائلا "أميركا تعطل عمل جميع المنظمات الدولية، ولا قرار لها ولا فعل لها".
كما دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة و"استخدام كافة الآليات والأساليب حتى نرغم أميركا وإسرائيل على إنهاء ماكينة القتل". وطالب برفع شامل للحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح دون قيود أو شروط.
وأضاف "يجب فتح الممرات الإنسانية والخروج العاجل لإسرائيل من غزة". وطالب الرئيس الإيراني أيضا بتشكيل محكمة دولية لأميركا وإسرائيل "المشاركين في عمليات القتل في غزة".
شهر ثانٍ على الحرب
يذكر أن الحرب التي دخلت شهرها الثاني، حصدت حتى الآن أكثر من 11078 شخصًا، بينهم أكثر من 4506 أطفال من الجانب الفلسطيني.
فيما حذّر المدير العام لمنظّمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي في غزّة "منهك تماما" ويتهاوى، مؤكداً مقتل طفل كل 10 دقائق.
أما حصيلة القتلى الإسرائيليين فبلغت 1200 في أحدث رقم قدمه الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، بعدما كان أعلن سابقا أنه 1400، سقط معظمهم في اليوم الأول للهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.
-
حصار مطبق على مستشفيات شمال غزة.. وجثث متكدسة في الشفاءتصاعدت حدة القتال في محيط المستشفيات في غزة، مع دخول الحرب التي شنّتها إسرائيل ردا على هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر أسبوعها السادس، اليوم ... العرب والعالم
-
إسرائيل تنفذ أول ضربة في عمق لبنان منذ بدء الحرب في غزةفي أول ضربة في عمق الأراضي اللبنانية منذ بدء القتال في تشرين الأول/أكتوبر، استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم السبت، مركبة في جنوب لبنان على مسافة حوالي 45 ... العرب والعالم
-
الرئيس الإيراني: الأولوية القصوى الآن وقف النار في غزةمع انطلاق القمة العربية الإسلامية المشتركة في العاصمة السعودية الرياض لمناقشة حرب غزة، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن "الأولوية القصوى الآن وقف ... إيران