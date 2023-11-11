ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس الإيراني

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم السبت، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض.

وخلال كلمته في القمة، قدّم الرئيس الإيراني شكره للسعودية على إقامة هذا الاجتماع المهم في ظل الظروف الراهنة، وقال: "نجتمع اليوم في الرياض نيابة عن العالم الإسلامي لنجدة الفلسطينيين".

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وقف النار

ودعا الرئيس الإيراني زعماء الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ "قرار تاريخي وحاسم" بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، مطالبا الدول بتسليح الشعب الفلسطيني.

وأضاف رئيسي في كلمته أمام القمة المشتركة التي تستضيفها الرياض لبحث الحرب في قطاع غزة "ما تشهده غزة الآن من أسوأ الجرائم في التاريخ". واتهم الرئيس الإيراني الولايات المتحدة بتشجيع إسرائيل على "جرائمها"، وقال "أميركا دخلت الحرب عمليا لصالح إسرائيل بتحريك أسطولها إلى المنطقة".

وتابع قائلا "أميركا تعطل عمل جميع المنظمات الدولية، ولا قرار لها ولا فعل لها".

كما دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة و"استخدام كافة الآليات والأساليب حتى نرغم أميركا وإسرائيل على إنهاء ماكينة القتل". وطالب برفع شامل للحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح دون قيود أو شروط.

وأضاف "يجب فتح الممرات الإنسانية والخروج العاجل لإسرائيل من غزة". وطالب الرئيس الإيراني أيضا بتشكيل محكمة دولية لأميركا وإسرائيل "المشاركين في عمليات القتل في غزة".

شهر ثانٍ على الحرب

يذكر أن الحرب التي دخلت شهرها الثاني، حصدت حتى الآن أكثر من 11078 شخصًا، بينهم أكثر من 4506 أطفال من الجانب الفلسطيني.

فيما حذّر المدير العام لمنظّمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي في غزّة "منهك تماما" ويتهاوى، مؤكداً مقتل طفل كل 10 دقائق.

أما حصيلة القتلى الإسرائيليين فبلغت 1200 في أحدث رقم قدمه الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، بعدما كان أعلن سابقا أنه 1400، سقط معظمهم في اليوم الأول للهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.