مشهد مرعب.. سيارة كادت تدهس طفلاً في السعودية
مشهد مروع، وثقته كاميرا "داش كام" مثبتة على المركبة الأخرى التي تسير في الخلف
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
راج مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل لطالب ينجو من حادث دهس، أثناء مرور مركبة أمام مدرسته.. في مشهد مروع، وثقته كاميرا "داش كام" مثبتة على المركبة الأخرى التي تسير في الخلف.
January 21, 2024
وظهر في المقطع الطالب ومعه زملاؤه الأخرون يلعبون أمام المدرسة، وفي لقطة مفاجئة قامت زميلته بدفعه أمام المركبة، ولكن على الفور قام السائق بتغيير اتجاهه بسرعة، بالرغم أنه كان على وشك أن يدهس الطفل تحت العجلات الخلفية للمركبة، ونجا الطالب في اللحظة الأخيرة، عندما توقف السائق.
مادة اعلانية
وأوضح الفيديو الصدمة التي كان عليها موثق الفيديو، وخرج السائق وتوجه نحو الطالب هو وجميع المتواجدين للاطمئنان عليه.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"العقارية السعودية" تجدد اتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك الأول بقيمة 200 مليون رياللمدة 360 يوما شركات
-
السعودية: نرحب باتفاق خفض التوتر وعودة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان وإيرانالخارجية السعودية تعرب عن أملها في حل كافة الخلافات بالطرق والوسائل السلمية ... السعودية
-
ارتفاع عدد ركاب الخطوط الحديدية السعودية 55% لـ11.2 مليون راكب في 2023حجم المعادن والبضائع التي جرى نقلها عبر "سار" تجاوز 24.7 مليون طن اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية