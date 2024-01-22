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سقوط الطفل

مشهد مرعب.. سيارة كادت تدهس طفلاً في السعودية

مشهد مروع، وثقته كاميرا "داش كام" مثبتة على المركبة الأخرى التي تسير في الخلف

العربية.نت - نادية الفواز
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راج مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل لطالب ينجو من حادث دهس، أثناء مرور مركبة أمام مدرسته.. في مشهد مروع، وثقته كاميرا "داش كام" مثبتة على المركبة الأخرى التي تسير في الخلف.

وظهر في المقطع الطالب ومعه زملاؤه الأخرون يلعبون أمام المدرسة، وفي لقطة مفاجئة قامت زميلته بدفعه أمام المركبة، ولكن على الفور قام السائق بتغيير اتجاهه بسرعة، بالرغم أنه كان على وشك أن يدهس الطفل تحت العجلات الخلفية للمركبة، ونجا الطالب في اللحظة الأخيرة، عندما توقف السائق.

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وأوضح الفيديو الصدمة التي كان عليها موثق الفيديو، وخرج السائق وتوجه نحو الطالب هو وجميع المتواجدين للاطمئنان عليه.

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