فيديو لحشرات في أكياس الشاي.. وهيئة الغذاء السعودية تتحرك

بعد تداول فيديو لشخص يتفحّص محتويات أحد أكياس الشاي تحت المجهر يحتوي على حشرات بداخله، تحركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية.

الفيديو المتداول

وقالت الهيئة إنها تتابع المنتجات المتداولة في السوق للتحقق من مأمونيتها، وسحب عينات وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح وإصدار العقوبات في حق المخالفين وسحب المنتجات المخالفة.

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كما دعت الهيئة إلى الإبلاغ عن المنتجات المشكوك فيها أو التي تسببت في حدوث أعراض جانبية للمستهلكين.

وكان رواد مواقع التواصل تداولوا فيديو لشخص يقوم بفحص كيس شاي تحت المجهر، ورصد شوائب وحشرات لا ترى بالعين المجردة تتحرك داخل كيس الشاي.

كما طالبوا الجهات المختصة بتوضيح ما إذا كان المتداول صحيحاً أم لا؟