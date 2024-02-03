اليوم أي شيء تزرعه ينمو.. خبير سعودي يفجر مفاجأة سارة

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إذا أردت زراعة شيء لينمو ويكبر فازرعه اليوم السبت. لكن لماذا وما هو السبب وراء هذا الاعتقاد؟
يطلق على الأسبوع المقبل "بذرة الست".. فما السبب؟— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 1, 2024
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة #السعودية@dralzaaq pic.twitter.com/EUWBcpqdvp
يعتبر اليوم السبت أول أيام ما يطلق عليه "بذرة الست"، ومدتها ستة أيام حيث يتم خلالها زراعة جميع المحاصيل الشتوية والصيفية، بحسب خبير الأرصاد الجوية السعودي خالد الزعاق.
ويطلق الناس على هذه الأيام "بذرة الست" وهي الأسبوع الأوحد بالسنة الذي تزرع فيه المحاصيل الشتوية والصيفية، إذ تكون آخر 3 أيام من موسم "الشبط" وأول 3 أيام من موسم "العقارب".
جودة عالية
كذلك فإن المحاصيل المزروعة في هذه الأيام عادة ما تكون ذات جودة عالية، خاصة الورقيات والقرعيات، بحسب الزعاق.
غداً السبت :— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 2, 2024
(أي شي تزرعه يطلع)
فالأسبوع القادم أول موسم بذرة الست
وهي الأيام الستة الوحيدة في السنة والتي تختص بزراعة كل الأشياء
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وتنقسم الزراعة إلى ثلاثة أقسام، زراعة صيفية وتكون في موسم الربيع، وزراعة شتوية في موسم الخريف، وزراعة مختلطة وتكون في أيام بذرة الست.
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