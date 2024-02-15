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بـ5 مشاريع.. إثراء يختتم برنامج "الحلول الإبداعية"

العربية.نت - عبدالرحمن الخثعمي
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انطلقت مساء أمس الأربعاء المرحلة الأخيرة من برنامج الإقامة الخاص بـ "الحلول الإبداعیة" بنسخته الثالثة في مركز الملك عبدالعزیز الثقافي العالمي (إثراء)، حيث ترشحت 5 مشاریع إلى المرحلة النهائیة من أصل 200 فكرة مسجلة بالبرنامج الذي يهدف إلى تطوير وتنمية المهارات.

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3 معايير!

وقالت رئيسة قسم الإبداع والابتكار في "إثراء" مزنة الزامل لـ"العربية.نت"، إن البرنامج يهدف إلى تعزيز الميزة المحلية لصناعة مجتمع يستخدم التكنولوجيا، ويعتمد البرنامج على ثلاثة معايير أساسية لتقييم المشاريع بداية من الفكرة الإبداعية، وأصالتها، وإمكانية تطبيقها في التقنيات الغامرة.

مزنة الزامل
مزنة الزامل

كما أوضحت الزامل أن المرحلة الثالثة من البرنامج امتدت لـ 8 أشهر، تضمنت مرحلة مبدئية للأفكار وتطويرها، وإعطاء المشاركين الأدوات التي تساعدهم من الخبرات والربط بخبراء عالميين ومحليين، وإقامة ورش العمل المتقدمة التي عرّفتهم على عالم التكنولوجيا، ومن ثم مرحلة تصميم النماذج الأولية التي استمرت لمدة 4 أشهر، والتي تم خلالها تأهيل 5 مشاريع فائزة من أصل 200 فكرة مسجلة بالبرنامج.

وتضمنت المشاریع محورا أساسيا يكمن في فكرة الواقع الافتراضي، حيث يدور مشروع "ومن أحیاھا" حول لعبة عن الأنظمة البیئیة، أما مشروع "الجھنمیة" فهو قصة حسیّة تدور أحداثھا في واحة الأحساء، ومشروع "ھدوء محیط" الذي یدور حول تجربة تأخذ المستخدم إلى حالة من الھدوء في فرصة للولادة الرمزیة من جدید.

ضمن البرامج المقدمة
ضمن البرامج المقدمة

متاح للتسجيل

فیما يمنح مشروع "أودیورا"، تجربة للتعمق بالصوت في فرصة لرؤیة آلاف الصور؛، فھو عبارة عن تجارب صوتیة غامرة تستكشف التراث الثقافي في المملكة العربیة السعودیة،.

أما مشروع "اكتشاف الجزیرة العربیة" فهو قصة غامرة بسرد خیال علمي ونمط تعلیمي.

يشار إلى أن البرنامج اختتم في نسخته الرابعة كان أصبح متاحا للتسجيل لاستقبال الأفكار المثرية لمحتوى استخدام التقنيات الغامرة.

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