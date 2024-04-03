إطلاق تطبيق "بلدي" الجديد لتلبية احتياجات سكان المدن السعودية

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أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، النسخة الجديدة لتطبيق "بلدي"؛ والتي توفر تجربة رقمية متطورة تجمع بين الخدمات البلدية للأنشطة التجارية والخدمات اليومية التي يحتاجها سكان المدن، وذلك لتحسين تجربة المستفيدين وتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن تطبيق "بلدي" يعكس بتحديثاته الجديدة توجهات الوزارة وجهودها المستمرة في تعزيز عمليات التحول الرقمي والمدن الذكية وتفعيل الابتكار في تقديم الخدمات البلدية، لرفع مستوى جودة الحياة في مدن المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في خلق مجتمع حضري متطور ومستدام.

ويُعد "بلدي" منصة رقمية متكاملة تضم كافة الخدمات المرتبطة بالأنشطة التجارية أو الحياة اليومية ونشاطاتها المختلفة، كما يوفر تحديثات يومية عن المستجدات في الأحياء والطرق وغيرها من الخدمات المتنوعة والمتوفرة في التطبيق عبر واجهة مستخدم سهلة وميسرة.

ودشن التطبيق لأول مرة -بشكل تجريبي- خريطة تفاعلية لسكان المدن تساعدهم في العثور على أفضل الطرق والمسارات، كما يقدم "بلدي" مجموعة من الخدمات النوعية كالتحديثات والتنبيهات المرورية والبلدية وأعمال الطرق والفعاليات، بالإضافة إلى الخدمات التي تلبي الاحتياجات اليومية للسكان.

ويُتيح تطبيق "بلدي" مشاركة سكان المدينة في عمليات تحسين وتطوير الأماكن العامة، من خلال إبداء مرئياتهم لتطوير المشهد الحضري وتسهيل الوصول إلى الخدمات البلدية، كما يستمر التطبيق في تسهيل معاملات المستخدمين على المستوى التجاري بما في ذلك إصدار الرخص وطلب الخدمات البلدية بكل يُسر وسهولة.

ويمكن تحميل تطبيق بلدي والاستفادة من خدماته المتنوعة للحصول على تجربة حضرية متكاملة وسهلة داخل المدن السعودية، وذلك من خلال زيارة الرابط http://bit.ly/3pnANFk.