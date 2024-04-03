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مع الفنان إبراهيم الحساوي
عبدالرحمن الخليفة مع الفنان إبراهيم الحساوي
خاص

الخليفة: شخصية "جواد" في "خيوط المعازيب" كشفت موهبتي في الغناء

العربية.نت - مريم الجابر
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شاب بعمر الزهور، دخل مجال التمثيل ليوصل رسالة وأهدافاً سامية، فسعى حتى تتمسك بطموحه، وتجاوز كل العقبات التي واجه دوره عبر شخصية "جواد" في المسلسل السعودي "خيوط المعازيب".
الممثل الصاعد "عبدالرحمن الخليفة" بلهجته الحساوية، لاقت قبولاً واسعاً من متابعي العمل الذي صعد إلى المرتبة الثانية في تقييم الأعمال الرمضانية على منصة "شاهد".


وفي حديث "العربية.نت" مع "الخليفة" قال: تم ترشيحي من قبل "علي الأحمد" والمخرج "عبدالعزيز الشلاحي" للمشاركة في مسلسل خيوط المعازيب، فقدمت دور "جواد" الشاب القريب من قلبي، وأظهرت عبرها موهبتي في الغناء، لا سيما وأنا أعشق التمثيل والغناء من صغري، وكنت عندما أذهب إلى الجلسات والتجمعات الفنية يطالبونني بالغناء، لأنهم يعرفون موهبتي.

عبدالرحمن الخليفة مع زملائه في خيوط المعازيب
عبدالرحمن الخليفة مع زملائه في خيوط المعازيب

مشاركتي صقلت موهبتي

واستطرد في حديثه: تعلمت من مشاركتي في مسلسل "خيوط المعازيب" ثقافة صناعة البشوت الحساوية، وصقلت موهبتي في التمثيل، بحكم أني لأول مرة أخوض التجربة، حتى تكونت لدي الكثير من المهارات بحكم وقوفي مع عملاقة الفن الخليجي أمثال عبدالمحسن النمر وإبراهيم الحساوي وسمير الناصر وغيرهم من الفنانين.

وأضاف: أكثر من دعمني والدتي، وبصراحة كنت متوقعا نجاح العمل، لكن ليس بهذه القوة، والحمدالله على هذه الأصداء التي جاءت بعد تعب سنتين، وسأظل متوجهاً للتمثيل وأطور من نفسي في مجال الغناء.

أحد المشاهد في خيوط المعازيب
أحد المشاهد في خيوط المعازيب
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