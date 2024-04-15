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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (رويترز)
السعودية

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره الصيني لبحث تهدئة المنطقة

السعودية تؤكد موقفها الداعي لضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته

العربية.نت - الرياض
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تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً من نظيره الصيني، وانغ يي، وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والتصعيد الأخير في المنطقة، وأهمية التنسيق المشترك، وبذل الجهود لعدم تفاقم الأوضاع.

وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية في بيان سابق على موقف السعودية الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي ستكون لها عواقب وخيمة في حال توسع رقعتها.

وقبل ذلك كله، استعرض الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، المستجدات على الساحة الإقليمية، وسبل خفض التصعيد في المنطقة.

كما جرى خلال الاتصال الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من بلينكن، بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها السودان، والتطورات في قطاع غزة ومحيطه، وأهمية إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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