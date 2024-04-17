بعد دهسه امرأة عمداً.. تنفيذ حكم القصاص بالجاني في الرياض

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نفذت وزارة الداخلية السعودية، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، يدعى باسل بن سهيل بن سهو العتيبي -سعودي الجنسية- بعد أن قتل نوير بنت ناجي بن زياد العتيبي - سعودية الجنسية -، وذلك بدهسها عمداً بالسيارة ما أدى إلى وفاتها.

وقبضت الجهات الأمنية على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

ونٌفذ تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني "باسل بن سهيل بن سهو العتيبي - سعودي الجنسية - يوم الأربعاء 8 / 10 / 1445هـ الموافق 17 / 4 / 2024م بمنطقة الرياض.

وتعلن وزارة الداخلية عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.