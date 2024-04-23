اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار وزارة الداخلية السعودية - المعتمد 2022
السعودية

وزارة الداخلية: تنفذ حكم القصاص بمواطن قتل شقيقته

أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته

العربية نت - الرياض
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف، إذ أقدم محمد بن مدالله بن الجميل الرويلي - سعودي الجنسية - على قتل أخته / منوه - سعودية الجنسية - وذلك بطعنها بآله حادة مما أدى إلى وفاتها.

منح متضرري "طابة" في حائل 200 ألف ريال السعودية السعودية منح متضرري "طابة" في حائل 200 ألف ريال


وتمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

مادة اعلانية

وجرى تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ محمد بن مدالله بن الجميل الرويلي الثلاثاء 14 / 10 / 1445هـ الموافق 23 / 4 / 2024 م بمنطقة الجوف، ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
طلاب جامعة السوربون ينفذون اعتصاما تضامنيا مع غزة طلاب جامعة السوربون ينفذون اعتصاما تضامنيا مع غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط