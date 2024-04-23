وزارة الداخلية: تنفذ حكم القصاص بمواطن قتل شقيقته

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أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف، إذ أقدم محمد بن مدالله بن الجميل الرويلي - سعودي الجنسية - على قتل أخته / منوه - سعودية الجنسية - وذلك بطعنها بآله حادة مما أدى إلى وفاتها.



وتمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

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وجرى تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ محمد بن مدالله بن الجميل الرويلي الثلاثاء 14 / 10 / 1445هـ الموافق 23 / 4 / 2024 م بمنطقة الجوف، ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.