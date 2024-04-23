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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (رويترز)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (رويترز)
خاص

وزير الخارجية السعودي: مازلنا أكثر تفاؤلا باستقرار وأمن دول المنطقة

دبي - العربية.نت
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في تصريحات لـ "العربية/الحدث" أن المملكة أكثر تفاؤلا باستقرار وأمن دول المنطقة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان أيضاً إن رؤية المملكة تدفع نحو تنمية وإعمار واستقرار المنطقة لا الاضطرابات.

الاعتراف بدولة فلسطين

كذلك أوضح أن هناك حديثاً يتبلور في أروقة الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، لافتاً الى أن هذا أمر إيجابي جداً.

جاءت تصريحات وزير الخارجية على هامش مشاركته في افتتاح أعمال المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، المنعقد في دوقية لوكسمبورغ.

تحقيق السلام والأمن

وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون الأمني والاستراتيجي بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف العمل الدبلوماسي المشترك لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة.

كما تطرق المنتدى إلى التطورات في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، واستئناف عملية السلام لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

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