وزير الدفاع السعودي يناقش أوضاع المنطقة مع نظيره البريطاني

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تلقى وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً من نظيره البريطاني"غرانت شابس"، إذ استعرضا فيه العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، فضلاً عن بحث أوجه التعاون الدفاعي، وتطورات التصعيد العسكري في المنطقة، فضلاً عن خطورة انعكاساته.

تلقيت اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.

استعرضنا العلاقات الإستراتيجية بين بلدينا الصديقين، وبحثنا تعاوننا الدفاعي وتطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، وناقشنا الجهود المبذولة تجاه احتوائها، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 22, 2024

الاتصال الهاتفي ناقش أيضا سبل الجهود المبذولة تجاه احتوائها بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

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وفي سياق وتيرة الاتصالات، كان قد تلقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي، من أجل بحث تطورات التصعيد العسكري الدائر في المنطقة، فضلاً عن خطورة انعكاساته، بجانب الجهود المبذولة تجاه خطط احتوائها بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين.

وتؤكد السعودية، موقفها الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما في هذه المنطقة البالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي ستكون لها عواقب وخيمة في حال توسع رقعتها، حسب ما وصفها البيان.