الداخلية تنفذ حكم القتل بمواطن تبنى منهجا إرهابيا

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أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذها حُكم القتل بجانٍ يدعى - نومان بن عافت بن مضحي الظفيري - سعودي الجنسية، لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وتهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وزعزعة أمن المجتمع واستقراره، وتبنيه منهجًا إرهابيًا يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، وتأييده للفكر الإرهابي والأعمال الإرهابية.

وانتهى التحقيق من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالته لـ "المحكمة الجزائية المتخصصة"، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وقد أيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، فضلاً عن المحكمة العليا، ليُنفذ فيه حكم القصاص السبت 2024 \ 27 \ 04.

تنفيذ حُكم القتل بجانٍ لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وتهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وزعزعة أمن المجتمع واستقراره، وتبنيه منهجًا إرهابيًا يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، وتأييده للفكر الإرهابي والأعمال الإرهابية. pic.twitter.com/vnDJ0bpqNn — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 27, 2024

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ووزارة الداخلية، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، مشددة على أن العقاب الشرعي مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعاً لشره، وردعاً لغيره.