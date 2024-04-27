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الزي الوطني إلزامي لموظفي الجهات الحكومية

الجهات الرقابية سترفع التقارير الدورية عن مدى الالتزام بالقرار

العربية.نت - مريم الجابر
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تأكيداً للاعتزاز بالهوية الوطنية، أصدرت السعودية نظاماً يقضي بإلزام منسوبي الجهات الحكومية السعوديين المدنيين بارتداء الزي الوطني: "الثوب والغترة أو الشماغ" منذ دخولهم لمقرات عملهم حتى خروجهم، ما عدا أولئك الذين تقتضي طبيعة عملهم ارتداء "زي مهني" معيّن على غرار: الأطباء والممارسين الصحيين والمهندسين ونحوهم.

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وتشير المعلومات التي اطلعت "العربية.نت" عليها إلى أن هذا النظام يسري على موظفي الجهات الحكومية كافة، وفي الوقت نفسه، حسب ما ورد في النظام ذاته بأن الجهات الرقابية ستتولى رفع التقارير الدورية عن مدى التزام منسوبي الجهات الحكومية السعوديين بالنظام الجديد، إلى ذلك، شددت الأجهزة والمؤسسات الحكومية أخيراً على ضرورة التقيد بالزي اللائق وحسن الهيئة والتحلي بالآداب العامة عند مراجعة الدوائر الحكومية المختلفة.

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