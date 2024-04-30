تعليق الدراسة في العاصمة الرياض

0 دقيقة للقراءة

أعلنت إدارة تعليم منطقة الرياض تعليق الدراسة غداً، وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي، ومنصة روضتي، فضلاً عن المنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية في تعليم الرياض، وفقاً للبيان المنشور عبر منصة إكس.

وكان إعلان إدارة تعليم الرياض تعليق الدراسة بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، بسبب الحالة المطرية فضلاً عن الحرص على سلامة الجميع.

مادة اعلانية