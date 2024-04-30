مجلس الوزراء يشيد بتقدم مؤشرات رؤية السعودية 2030
تناولت الجلسة مساعي السعودية لتعزيز العمل المشترك لوقف الحرب في قطاع غزة
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
استعرضت جلسة مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء جملة من التقارير في الشأن المحلي، كما أشادت الجلسة بالتقدم المحرز في مبادرات ومؤشرات "رؤية السعودية 2030"، فضلاً عما حققته من مستهدفات في عامها "الثامن" على مختلف الأصعدة بما فيها رفع مستوى الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وبنية تحتية، فضلاً عن إيجاد مجالات وافرة من فرص العمل، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى تمكين المرأة، والشباب، وتحسين جودة الحياة للجميع.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.https://t.co/Uoxwea0P2P#واس pic.twitter.com/Lz7XU5473r— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 30, 2024
إلى ذلك، أشاد مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بمضامين الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته السعودية، أخيراً تحت عنوان "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، في إطار دورها وسعيها الدائم لدعم العمل المشترك، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل ما تشهده من تحول اقتصادي تاريخي غير مسبوق؛ رسخ مكانتها بصفتها وجهة عالمية للاستثمار.
ونوه المجلس بما اشتمل عليه منتدى العمرة والزيارة الذي عقد بالمدينة المنورة؛ من إطلاق مبادرات مستقبلية، ومشروعات تطويرية، ستسهم في الوصول برحلة ضيوف الرحمن إلى آفاق جديدة تُعزز ما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات؛ ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بكل يسر وطمأنينة.
كما أطلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ومختلف الدول على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، لتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية.
وعلى الصعيد الدولي، تناولت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة المساعي المبذولة من المملكة بالتعاون مع أشقائها وأصدقائها؛ لتعزيز العمل المشترك بشأن ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ودعم الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة.
ووافق المجلس على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في السعودية وجهاز الاستخبارات العامة في جمهورية باكستان الإسلامية، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، فضلاً عن الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والهيئة المركزية للمراقبة في جمهورية الهند، في مجال منع الفساد ومكافحته.
وفي سياق أبرز الموافقات، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة المناجم في جمهورية الكونغو الديموقراطية، للتعاون في مجال الثروة المعدنية، فضلاً عن الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية في جمهورية البرتغال، في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ومنتجات التجميل.
-
الأمم المتحدة تشيد بالدعم السعودي لجهود مكافحة الإرهاببمشاركة خبراء من الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية السعودية
-
خروج أكثر من نصف حالات التسمم الغذائي من العناية المركزةكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، تفاصيل جديدة عن حالات التسمم الغذائي؛ ... السعودية
-
بيان الرياض: خطوات ملموسة لحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينيةبرئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية النرويج، ... السعودية