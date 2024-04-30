مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد السمع لـ 30 طفلاً سورياً

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أثارت لحظات بكاء أطفال يسمعون للمرة الأولى في حياتهم، مشاعر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التي ضجت بالعديد من المقاطع التي ظهر فيها الفريق الطبي السعودي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الفريق الطبي التطوعي لجراحة الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة في جمهورية تركيا، خلال الفترة من 21 وحتى 29 أبريل 2024م، وذلك ضمن برنامج حياة التطوعي السعودي لمنكوبي الزلازل في سوريا وتركيا.

حيث جاء هذا المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنساني، مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.

الدكتور علي القرني مدير إدارة البرامج التطوعية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أوضح أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من دور السعودية الريادي والإنساني تجاه المجتمع الدولي في شتى أنحاء العالم، واستشعارًا منها بأهمية هذا الدور في رفع المعاناة عن الإنسانية، ليعيش الفرد حياة كريمة، وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يعتمد بأعماله على ثوابت إنسانية سامية ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين، وإغاثة المنكوبين في شتى أقطار العالم.

العمل التطوعي

ويضيف القرني في حديثه إلى "العربية.نت": كما كانت رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تلك الرؤية الطموحة 2030 الخاصة بالتطوع بالوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة العام 2030 كان لها منهاج للعمل التطوعي، حيث يعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو البوابة للتطوع الخارجي الدولي منذ أن أسند العمل التطوعي الخارجي للمركز في عام 2018، حيث نفذ المركز حتى الآن 622 مشروعا تطوعيا في تخصصات متقدمة مثل جراحة القلب المفتوح والقسطرة وجراحات المخ والأعصاب وجراحة العظام وتبديل المفاصل وجراحات المسالك البولية وجراحات الحروق والتشوهات والتجميل وزراعة الأعضاء، حيث تم إجراء أول زراعة كبد بالسودان، بالإضافة إلى مشاريع الأطراف الصناعية التطوعية والتأهيل.

وتابع حديثه: "بالإضافة إلى مشاريع تطوعية في المجالات العامة كبرامج الدعم، والتمكين الاقتصادي، والتدريب، والمجالات الحرفية، وصيانة الحاسب الآلي، والطاقة البديلة، ودعم المرأة والطفل، والبحث والإنقاذ".

وأضاف: "نفذت هذه المشاريع في 42 دولة، واستفاد منها ما يقارب مليون وست مائة ألف مستفيد حول العالم، وأجريت من خلال هذه المشاريع أكثر من 156 ألف عملية جراحية، حيث يعتبر برنامج حياة التطوعي السعودي لمنكوبي الزلازل في سوريا وتركيا أحد البرامج الضخمة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة ومنها المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة لمنكوبي الزلازل في سوريا وتركيا، ومؤخرا نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأنف والأذن، والحنجرة، وزراعة القوقعة في جمهورية تركيا، خلال الفترة من 21 وحتى 29 أبريل 2024م، وذلك ضمن برنامج حياة التطوعي السعودي لمنكوبي الزلازل في سوريا وتركيا.

منذ بداية الحملة

قام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بداية الحملة بالكشف على 638 فرداً، وإجراء 30 عملية جراحية في تخصص زراعة القوقعة تكللت كلها بالنجاح ولله الحمد، حيث تعد هذه العمليات النادرة هي الأولى من نوعها المنفذة في إطار المشاريع الطبية التطوعية، بالإضافة إلى 10 جراحات أخرى للأنف والأذن والحنجرة، وتوزيع 130 سماعة، والمتابعة والبرامج التأهيلية لما بعد العمليات".

وختم الدكتور القرني حديثه: "أن الصورة الإيجابية للمتطوعين والمتطوعات من أبناء وبنات هذا الوطن تعتبر صورة مشرقة في سماء الإنسانية يشهد بها الجميع وأصبحت التطوع السعودي حول العالم مثالا يحتذى به ورقما صعبا في الأعمال الإنسانية حول العالم".