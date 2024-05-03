منع المقيمين بلا تصاريح "الدخول" إلى "العاصمة المقدسة"

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه بدءًا من غد ستنفذ التعليمات المنظمة للحج، التي تشترط حصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على "تصريح" بذلك من الجهات المختصة.

على إثر ذلك، تمنع التعليمات المنظمة للحج المقيمين الذين لا يحملون تصاريح من الدخول إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المنظمة للحج، وفقاً لما أشارت إليه الداخلية عبر حسابها على منصة "إكس".



وفي الوقت نفسه، استثنت وزارة الداخلية المقيمين الذين تتوافر لديهم تصاريح الدخول للعمل في المشاعر المقدسة الصادرة من الجهات المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، بجانب تصريح العمرة، أو تصريح الحج، وتعيد وزارة الداخلية التذكير بأن تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونياً للمقيمين العاملين خلال موسم الحج متاحة عبر: منصة أبشر – بوابة مقيم.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية أن صلاحية تأشيرة العمرة تصل مدتها إلى 3 أشهر من تاريخ إصدارها، على أن تنتهي بحد أقصى في 15 من ذي القعدة من كل عام هجري، وأوضحت أن ذلك بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية، استعدادًا لموسم الحج من كل عام، وفقًا لما أعلنته وزارة الحج والعمرة.

في المقابل، فإنه مع اقتراب موسم الحج حذّرت الوزارة الحجاج الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية لهذا العام 1445 / 2024، التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول، موضحة أن القدوم لأداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.