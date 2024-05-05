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تقدم أعمال المرحلة الأولى في مخطط "ذا لاين" الرئيسي

وتيرة عمل لا تهدأ لـ المخطط الرئيسي لـ"ذا لاين"

العربية نت - نيوم
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باتت ملامح مشروع "ذا لاين" في مدينة نيوم تتضح بشكل أكبر، إذ يجري في الوقت الراهن تنفيذ المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي الذي سيعيد تعريف مفهوم المعيشة، فيما ستغير هذه المدينة بطول 170 كم نمط الحياة بشكل مختلف، لتضع الإنسان على رأس أولوياته بمنحه تجربة حضرية غير مسبوقة.


إذ يتمتع مشروع "ذا لاين" بوتيرة الأعمال التي لا تهدأ، بفعل توافر أكثر من 260 آلة حفر، وأكثر من 2000 مركبة تنقل أكثر من 3 مليون م3 من التربة على مدار 24 ساعة خلال أيام الأسبوع، وتتفرّد المدينة بخلوّها من الشوارع والسيارات وبالتالي فهي خالية من الانبعاثات الكربونية، إذ ستمد المدينةَ بالكامل طاقةٌ متجددة بنسبة 100%، كما ستكون 95% من مساحة نيوم طبيعة محمية لن تُمس. وستُصمم وسائل التنقل والبنية التحتية لخدمة الإنسان وليس العكس كما يحدث في المدن التقليدية. وستبلغ مدينة "ذا لاين" 200م عرضاً، و170 كم طولاً، و500م ارتفاعاً فوق سطح البحر.

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