القدية تطلق " أكواريبيا" أكبر متنزه ترفيهي مائي في المنطقة

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أطلق مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار، اليوم، متنزه "أكواريبيا"، أول منتزه ترفيهي مائي من نوعه في السعودية والأكبر في المنطقة، إذ يقع في قلب مدينة القدية، إذ ستكون "أكواريبيا" أول مدينة ترفيهية مائية محلية الصنع في السعودية تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم عبر 22 لعبة وتجارب مائية مناسبة لمختلف أفراد العائلة.

#فيديو | ستوفر "أكواريبيا" عناصر تصميم غامرة ومرافق نادرًا ما تُرى في الحدائق المائية، حيث تتمحور فكرتها حول ينابيع المياه الصحراوية القديمة والحياة البرية في القدية.#مدينة_القدية#اللعب_يحيينا#واس_عام pic.twitter.com/xDEpoaw7wF — واس العام (@SPAregions) May 6, 2024

ويتضمن المشروع خمسة أرقام قياسية عالمية، بما في ذلك أول حلقة مائية مزدوجة في العالم، وأطول وأعلى أفعوانية مائية فضلاً عن أعلى نقطة قفز، وأطول وأعلى مسار سباق مائي، وأطول منزلق مائي، وأكبر لعبة في العالم على الإطلاق.

إلى ذلك، تحتوي "أكواريبيا" أول رحلة مغامرة تحت الماء تضم مركبات غوص، سيستمتع عشاق المغامرة بمنطقة الرياضات المائية المخصصة لركوب الرمث والتجديف بالكاياك والتجديف بقوارب الكانيون والتسلق الفردي الحر والقفز على المنحدرات، وبالإضافة إلى أول حوض سباحة لركوب الأمواج في المملكة.

ستوفر "أكواريبيا" عناصر تصميم ومرافق نادرًا ما تُرى في الحدائق المائية، تتمحور فكرتها حول ينابيع المياه الصحراوية القديمة والحياة البرية في القدية، وسيكون متنزه "أكواريبيا" مكملاً لـ "Six Flags مدينة القدية"، المتنزه الترفيهي الرئيسي في المدينة والأول من نوعه خارج أمريكا الشمالية، جدير بالذكر أن كلا المتنزهين يلتزمان بأعلى معايير الممارسات المستدامة، وذلك باستخدام التكنولوجيا والتصميمات المبتكرة للحد من التأثير البيئي؛ إذ تحتوي الحديقة المائية على أنظمة متقدمة يمكنها - بفضل المرشحات المتخصصة - تقليل هدر المياه بنسبة تصل إلى 90% وتقليل استهلاك الطاقة، كما يهدف مشروع "Six Flags مدينة القدية" أيضًا إلى إعادة تدوير النفايات التشغيلية التي تستهدف تحويل أكثر من 80% من مكبات النفايات.

ويقع كل من "أكواريبيا" و"Six Flags مدينة القدية" داخل مدينة القدية في حي يمكن المشي فيه بالكامل، إذ يستمتع الزوار بمجموعة فريدة وواسعة من الأنشطة والفنادق وخيارات تناول الطعام والاسترخاء؛ لإعادة شحن طاقتهم بين الألعاب الترفيهية وفرص المغامرة، ومن خلال التصميم المبتكر والبنية التحتية، سيتمكن الزوار من التنقل دون عناء، مما يقلل من وقت الرحلة ويزيد من المتعة، حيث إن الارتباط السلس بين كلا المتنزهين الجديديْن يؤكد أن كل لحظة في مدينة القدية ستكون مليئة بالإثارة.

ومن المقرر أن يكون كلا المتنزهين أول مناطق الجذب التي سيتم افتتاحها أمام الزوار لتجربة العروض الترفيهية والرياضية في مدينة القدية، ومن المقرر انتهاء أعمال البناء في 2025م، مما يلبي الطلب المحلي المتزايد على تجارب ترفيهية غامرة جديدة بشكل عام، والأنشطة المائية بشكل خاص، في المملكة.



ومن خلال هذه المعالم السياحية الرائدة، تهدف مدينة القدية إلى تزويد السكان بخيارات ترفيهية متعددة لتعزيز السياحة المحلية والتوظيف وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. ومع توفير نحو 10000فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ستسهم مدينة أكواريبيا ومتنزه "Six Flags مدينة القدية"، بشكل كبير في التنويع الاقتصادي للمملكة وأهداف الناتج المحلي الإجمالي