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الدكتور فهد المقبل في حديثه لنشرة الرابعة

بعد إصابة "محمد عبده" بسرطان البروستاتا.. استشاري أورام يشرح طبيعة المرض

العربية.نت - الرياض
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بعد إصابة الفنان #محمد_عبده بسرطان البروستاتا، وتساؤل الكثير حول المرض وعلاجه، كشف استشاري الأورام الدكتور فهد المقبل طبيعة المرض وعلاقته بالتقدم بالعمر، يقول: إن إصابة الشخص بسرطان البروستاتا، هو عبارة عن تغيرات في الخلايا الطبيعية لعضو البروستاتا الموجود عند كل رجل، فعملية تكاثره ونمط زيادته تكون غير طبيعية، إضافة إلى نموه بشكل متسارع، يؤدي بضغط على أماكن معينة وانتشاره في أعضاء مثل العظام والكبد، وأحياناً يكون محصورا في مكان عضو البروستاتا نفسه.

وقال في حديث لنشرة الرابعة على قناة "العربية": نحن دائماً ما ندعو حال وجود أعراض معينة في الإنسان إلى الذهاب للطبيب مباشرة للفحص، وهي نفس الأعراض التي قد تتواجد في حال مرض التهاب البروستاتا، وهي التبول بشكل كثير وعدم الارتياح من تفريغ كمية التبول، إضافة إلى تغير لون البول مثلا يكون فيه دم فهو معيار خطورة.

وعن مسببات مرض ورم البروستاتا، يقول الدكتور المقبل: بشكل عام قد يكون تقدم العمر عامل خطورة بالإصابة، ونستطيع القول بعد سن الخمسين، وهناك دراسات تؤكد أن بين كل 8 رجال شخصا واحدا مصابا بورم البروستاتا، لذلك من التوصيات العالمية الفحص الدوري لهذا المرض مع تقدم العمر.

وأكد في حديثه أن هناك بعض المرضى يشعرون ببعض الأمراض، وقد يحسب أنها تغيرات في الجهاز البولي أو مجرد التهاب، وهناك حالات قد لا تكون ملاحظة لدى المريض، في حين أن نسبة استجابة العلاج عالية جداً في حالة اكتشافه،

وبحسب درجات قوة الإصابة، ولعل حديث فنان العرب محمد عبده عن هرمون البروستاتا bsa وأنه في نزول، هذا أمر مطمئن ومبشر، وأن الحالة تحت السيطرة والشفاء.

وأما عن طرق علاج ورم البروستاتا، فيكون على حسب تقدمه ونوعه، فهناك علاج هروموني وعلاج موجه وعلاج كيمياوي، أو تدخل جراحي وإشعاعي، وأما عن طرق الوقاية، فلعل السمنة والتدخين هما عاملا خطورة كبيرة، وربما لو كان لدى الشخص تاريخ عائلي بالإصابة يكون أيضا عامل خطورة.

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