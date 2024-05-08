القبض على باكستانيين لترويجهم "الشبو"
الجهات الأمنية تهيب بالإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات
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قبضت مكافحة المخدرات على مقيم باكستاني في محافظة جدة نتيجة ترويجه 998 غراما من مادة "الميثامفيتامين" مخدر الشبو الذي يعد من أخطر أنواع المخدرات، فيما اتُخذَ الإجراء اللازم حيال المجرم عبر إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، فضلاً عن إحالته للنيابة العامة.
#مكافحة_المخدرات تقبض على مقيم بمحافظة جدة لترويجه (998) جرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/KYXG0ekyv0— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) May 8, 2024
وفي الوقت ذاته، قبضت مكافحة المخدرات أيضاً على باكستانيين في المنطقة الشرقية لترويجهما "الشبو"، فيما أحيلا إلى النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما.
#مكافحة_المخدرات تقبض على مقيمين بالمنطقة الشرقية لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). #الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/FMJqmhXFHk— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) May 8, 2024
ويعد مخدر الشبو منبهاً للجهاز العصبي المركزي، فيما يتسبب في إطلاق مستويات عالية من الدوبامين مادة كيميائية في الدماغ مرتبطة بالسعادة، ويأتي على شكل بلورات صغيرة تشبه الجليد، أو مسحوق أبيض.
وينتج عنه شعور شديد بالاندفاع يجعل متعاطيه يشعر بالثقة والحيوية، فيما تتسبب الجرعات العالية المتكررة في نوبات “الذهان”، وتشمل أوهام جنون العظمة والهلوسة والسلوكيات غير العادية أو العدوانية أو العنيفة التي يمكن أن تستمر أيامًا. ويمكن أن تؤدي الجرعات المفرطة إلى السكتات القلبية أو فقدان الوعي أو الوفاة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.
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