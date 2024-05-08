"إثراء" يسرد رحلة الأفلام السعودية في 16 عامًا

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استعرض مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالظهران، بدايات انطلاق مهرجان أفلام السعودية وتفاصيل أحداثه وسلسلة إنجازاته عبر متحف حكاية المهرجان، الذي يسرد تفاصيل دوراته منذ انطلاقته عام 2008م إلى اليوم، في ظل مرحلة تتسم بغزارة الإنتاج لدى صنّاع الأفلام، وإتاحة المهرجان العديد من فرص الدعم، وإعداد جيل قادر على الالتحاق بركب المتغيرات السينمائية المتسارعة التي تسير بها السعودية.



ويستعرض المتحف خلال فعالياته، بداية مهرجان أفلام السعودية، والتجارب والخبرات لكبار الفنانين الذين أسهموا في إعداد حقبة زمنية واعدة للمهتمين في صناعة الأفلام، وتسلمهم زمام تلك الحقبة، ليستمروا في إحداث حراك فاعل عزز من القيمة الفنّية وثراء المشهد السينمائي.

ويعرض المتحف إجمالي المشاركات منذ الدورة الأولى عام 2008 وحتى الدورة العاشرة 2024 والتي سجلت في مسابقات الأفلام المشاركة، بواقع 1444 فيلما ومسابقة السيناريو غير المنفذ الذي بلغ 2162 سيناريو، فيما استقطب سوق الإنتاج 289 مشروعًا، ووصل عدد الجوائز 155 جائزة، في الوقت الذي حققت أعداد الجماهير التي توافدت لحضور المهرجان منذ انطلاقته وحتى الدورة التاسعة 2023 أكثر من 165631 زائرًا محليًّا ودوليًّا.

وكان للفائزين على مدى الأعوام الماضية، نصيب وافر من المتحف حيث التفاصيل بالأرقام وأسماء الأفلام التي ظفرت بالفوز كمسابقة الأفلام الروائية، الأفلام الوثائقية، السيناريو، الأفلام الروائية القصيرة، أفلام الطلبة، السيناريو، ومسابقات وجوائز أخرى باتت علامة فارقة للمهتمين، كجوائز المهرجان الخاصة، ومسابقة سوق الإنتاج.



وازدان المتحف بروّاد الفّن المكرمين إلى جانب شخصيات أخرى تركت بصمة راسخة في مجالي المسرح والسينما.

كما احتوى المتحف الذي لاقى استحسانًا من الزوّار، على مساحة مخصصة لإصداراته، يجاورها مساحة لعروض الأفلام وهي من أرشيف المهرجان، ومما بدا لافتًا الشاشات الرقمية التي تتيح للزّوار فرصة مشاهدة الأفلام مزوّدة بسماعات الأذن وسط أجواء مناسبة بحسب العديد من المشاهدين الذي يصف أحدهم المكان بأنه "أشبه بالسينما المصغرة حيث المتابعة والشغف وحرية الاختيار، مما يوثّق جهود مهرجان استطاع صناعة فكر سينمائي على مدى أعوام".

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يذكر أن مهرجان أفلام السعودية يقام سنويًا بتنظيم جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، ويختتم المهرجان فعالياته غدًا الخميس.