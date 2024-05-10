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في إطار تعزيز الاهتمام بالوجهات السياحية السعودية، كشف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، فهد حميد الدين، لـ"العربية" عن اقتراب تدشين الرحلات الدولية المباشرة إلى مناطق: "الباحة – أبها – عسير – الطائف"، خلال فترة الصيف، من أجل اكتشاف جوهر السياحة في البلاد.

#نشرة_الرابعة | الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة: أجواء مرتفعات #السعودية مختلفة في فصل الصيف.. والإعلان قريبا عن رحلات دولية مباشرة إليها@SaudiTourism pic.twitter.com/vNsLwTkVf3 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 10, 2024



وفي معظم مواسم الصيف، تتمتع تلك الوجهات السياحية بمستوى حضور سياحي محلي بجانب مواطني بعض الدول الخليجية، غير أن خطوة الهيئة السعودية للسياحة جاءت والحديث هنا لـ - حميد الدين – نتيجة لما تتمتع به تلك المناطق من أجواء منخفضة الحرارة خلال موسم الصيف.

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وبالتالي تتعزز التوقعات بإن الخطوة التي أعلنت هيئة السياحة عنها أخيراً ستبرز مكونات البلاد الثقافية وبالتالي تشجع مواطني الدول الأخرى على زيارتها كوجهة سياحة عالمية.

وترغب منظومة السياحة السعودية ككل المساهمة في تطوير المناطق وتحويلها إلى عناصر جذب عالمية، فضلاً عن دعم الاستثمار وتطوير المناطق الساحلية في المواقع المستهدفة، بجانب تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين.

وأخيراً، أتاحت السعودية تأشيرة الزيارة "إلكترونيًا" لمواطني عدد من الدول، إذ انضمت كل من كومنولث جزر البهاما، وبربادوس، وغرينادا، لقائمة الدول التي يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة زيارة المملكة إلكترونيًا، وبذلك يصل عدد الدول إلى 66 دولة.

وتأتي الخطوة الجديدة امتدادًا للجهود الرامية لتعزيز انفتاح المملكة وتواصلها مع العالم، بالإضافة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالنهوض بالقطاع السياحي، فهي تستهدف رفع أعداد السياح القادمين من الخارج إلى 70 مليون سائح بحلول العام 2030م.