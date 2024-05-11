البلدية والقروية: المايونيز سبب التسمم الجماعي في الرياض

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كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بشأن ظهور حالات التسمم في مطعم "همبرقيني" في مدينة الرياض أخيراً، وجود بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينوم" المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة "المايونيز" من ماركة (BON TUM) في منتجات المنشأة الغذائية المشار إليها؛ ومع اتضاح وجود تلك المادة في أحد المصانع أيضاً، فقد أوقفت الوزارة بالتعاون مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، توزيع المُنتج المذكور "المايونيز" وسحبه من الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع مدن السعودية، فضلاً عن إيقاف المصنع تمهيداً لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأضافت تفاصيل البيان الذي نشرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بسحب الكميات المتبقية من المنتج في المصنع بجميع التشغيلات وتواريخ الصلاحية كافة فضلاً عن إشعار جميع عملاء المصنع من مطاعم ومنشآت غذائية بإتلاف جميع ما لديهم من كميات.

مؤسس #هامبرغيني "نواف الفوزان" ينشر بيانا توضيحا عقب إغلاق #أمانة_الرياض جميع الفروع والمعمل الخاص بالمطعم على إثر رصد 15 حالة تسمم https://t.co/jxfazhANe2 pic.twitter.com/2Ofwo1wQlP — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 26, 2024

وتواصل الوزارة عمليات الرصد والتقصي والحملات الرقابية على مستوى جميع مدن المملكة من قبل الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة، بما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك، فيما تهيب الوزارة والجهات ذات العلاقة بأهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف المتداول من الإشاعات والأخبار المغلوطة.

وعلى ضوء ما عُرف إعلامياً أخيراً بـ قضية "تسمم الرياض" فإن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر كان قد وجه بضرورة سرعة رفع الجهات المعنية لنتائج الإجراءات التي اتُخذت حيال حالات التسمم الغذائي التي رُصدت في منشأة هامبرغيني في مدينة الرياض.

في حين أدانت لجان تحقيق أمانة منطقة الرياض المنشأة الغذائية" هامبرغيني" نتيجة لحادثة حالات التسمم الغذائي، إذ طُبقت العقوبات النظامية بحق سلسلة المطاعم، فيما أُغلق المعمل الرئيسي للمنشأة الغذائية وجميع فروعها في مدينتي الرياض والخرج للمدة المقرّة نظامًا، كما سَتٌتلف جميع المواد الغذائية الموجودة في المعمل الرئيسي وفروع المنشأة، مع الإشراف على عملية تنظيف وتطهير جميع الأدوات والأجهزة وغيرها.