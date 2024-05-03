إدانة منشأة غذائية متسببة بحالات تسمم وفرض غرامات بحقها

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أدانت لجنة الاستقصاء الوبائي لحوادث التسمم الغذائي في أمانة منطقة الرياض المنشأة الغذائية المتسببة في حدوث حالات التسمم الغذائي الواقعة في مدينة الرياض، الأسبوع الماضي، مشيرة إلى استكمال الغرامات المالية بحقها بعد حصرها بانتهاء نتائج تقارير المرضى والتحقيقات الخاصة.

#نشرة_الرابعة | "التسمم الجماعي" في الرياض.. تحرك رسمي وانتظار لنتائج التحقيقات pic.twitter.com/iWMtY7y9PG — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 28, 2024





ووفقاً لبيان أمانة المنطقة، فإن الأمانة قضت تطبيق العقوبات النظامية، وإغلاق المعمل الرئيسي للمنشأة الغذائية بجميع فروعها في مدينتي الرياض والخرج للمدة المقررة نظاماً، كما ستُتلف جميع المواد الغذائية الموجودة في المعمل الرئيسي، وفروع المنشأة، مع الإشراف على عملية تنظيف وتطهير جميع الأدوات والأجهزة وغيرها.

وتشيد الأمانة بتعاون الجهات المشتركة في عملية الاستجابة السريعة للحالة بالتنسيق والعمل المشترك، بمتابعة من أمير المنطقة؛ إذ ساهم التجاوب السريع بالإغلاق والتقصي في السيطرة على تزايد الحالات، وتؤكد أمانة منطقة الرياض سلامة المنتجات الغذائية للمطاعم، والمطابخ، والمقاهي، ومتعهدي الإعاشة بمنطقة الرياض، إذ لم تُسجل حالات من غير المصدر المشار إليه، فيما تستمر جولاتها التفتيشية للرقابة على المنشآت التجارية بشكل دوري.

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وكان أمير الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وجّه بضرورة سرعة رفع الجهات المعنية لنتائج الإجراءات التي اتُخذت حيال حالات التسمم الغذائي التي رُصدت في إحدى المنشآت التجارية في مدينة الرياض.وكان أمير المنطقة قد وجه فور رصد حالات التسمم بضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات حيال ما تم رصده، وتوفير أوجه الرعاية اللازمة للمصابين، مشدداً سموه على ضرورة الحفاظ على جميع إجراءات السلامة، بعد إعلان وزارة الصحة السعودية، إصابة 15 شخصاً في الرياض بأعراض تسمم، حذر بعض المختصين من التسمم الوشيقي التي توصف أعراضه بالمميتة.