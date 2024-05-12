اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
تمور السعودية - تصوير درويش آل درويش
تمور السعودية - تصوير درويش آل درويش

ارتفاع قيمة صادرات السعودية من التمور بنسبة 13.7%

العربية.نت - الرياض
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات السعودية من التمور خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م لتصل إلى 644 مليون ريال، وبنسبة ارتفاع بلغت 13.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2023م، التي بلغت قيمة صادراتها 566 مليون ريال.

وشملت صادرات السعودية من التمور مجموعة من الدول من حيث ارتفاع ونمو قيمة الصادرات إليها خلال الربع الأول من العام 2024، حيث تجاوزت نسبة صادرات السعودية من التمور في العديد من الدول عن 100%، ومنها على سبيل المثال (جمهورية النمسا، ومملكة النرويج، وجمهورية الأرجنتين، وجمهورية البرازيل، وجمهورية البرتغال، وجمهورية ألمانيا، وكندا)، في حين ارتفعت قيمة صادرات المملكة من التمور إلى مملكة المغرب بنسبة 69%، وجمهورية إندونيسيا بنسبة 61%، وجمهورية كوريا الجنوبية بنسبة 41%، والمملكة المتحدة بنسبة 33%، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت ارتفاعًا في قيمة صادرات التمور إليها بنسبة 29%، كما ارتفعت صادرات السعودية من التمور إلى ماليزيا بنسبة 16% .

تمور - تصوير درويش آل درويش
تمور - تصوير درويش آل درويش
مادة اعلانية

وتأتي هذه الارتفاعات من الصادرات نتيجة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، لقطاع النخيل والتمور، حيث يسعى المركز الوطني للنخيل والتمور في تنمية هذا القطاع المهم بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لتكون تمور المملكة الخيار الأول للمستهلكين عالمياً، إضافة إلى السعي المستمر في زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومشتقاتها، وتسهيل إجراءات تصديرها وتقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة عن القطاع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
العربية توثق نزوح أعداد كبيرة من المواطنين من معسكر جباليا العربية توثق نزوح أعداد كبيرة من المواطنين من معسكر جباليا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط