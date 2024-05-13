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خاص

خاص الثقافة السعودية لـ"العربية.نت": شركتا تأمين تقدمان منتجات التأمين الثقافي

الثقافة تشير إلى رغبتها في زيادة عدد الشركات بالتعاون مع هيئة التأمين

العربية.نت - فهد الدوسري
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كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة السعودية عبدالرحمن المطوع أنه مع إطلاق منتج التأمين الثقافي، بدأت شركات التأمين بتوفير منتجات تأمينية للقطاع الثقافي، حيث يوجد في الوقت الحالي شركتان من شركات التأمين تقدمان هذه المنتجات، والعمل جارِ بالتعاون مع هيئة التأمين على زيادة أعداد الشركات، بهدف تفعيل وتنشيط هذا القطاع لخدمة المنظومة الثقافية في السعودية.

وقال المطوع في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": تقدير قيمة التأمين على الأصول الثقافية ضمن المنتج التأميني الثقافي، يعتمد على عوامل كثيرة، ومن ضمن هذه العوامل على سبيل المثال لا الحصر: المخاطر المرتبطة بالأصل، وقيمة الأصل، وحالته، والموقع الجغرافي للأصل، وأنظمة الحماية والسلامة المرتبطة بالأصل، وجود خسائر سابقة كانت بالأصل، وغيرها من العوامل التي تؤخذ بالحسبان عند تحديد قيمة التأمين، ويرجع تقدير قيمة التأمين للجهة المقدمة للتأمين.

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حماية الأصول الثقافية

وأضاف: "يأتي إطلاق منتج التأمين الثقافي ضمن جهود وزارة الثقافة الرامية إلى حماية الأصول الثقافية بكافة أشكالها، بحيث يُقدِّم الدعم للأنشطة الثقافية، والحماية ضد الخسائر في الأصول عالية القيمة من خلال تأمين المباني التراثية، وتأمين الأعمال الفنية، وتأمين أضرار الطرف الثالث، وتأمين انقطاع الأعمال؛ ليوفّر بذلك الاستقرار المالي للاقتصاد الثقافي، ويحميه من التبعات المالية للخسائر، ويستجيب لاحتياجات المعارض، خصوصاً تلك التي تستوجب التأمين على الأصول المُعارة.

وتابع: من أهداف التأمين، دعم الالتزام بالإجراءات والممارسات المثلى، وخلق بيئة آمنة للاستثمار في القطاع الثقافي، كما يأتي التأمين الثقافي ضمن جهود هيئة التأمين في استحداث منتجات تأمينية تواكب مستجدات المرحلة، وتوفير الأدوات الداعمة وبما يتواءم مع النمو الاقتصادي في المملكة، والمشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

المطوع متحدث وزارة الثقافة
المطوع متحدث وزارة الثقافة

التعاون مع هيئة التأمين

وأكد: "وزارة الثقافة ليست الجهة المسؤولة عن تلقي طلبات التأمين عن الأصول الثقافية، إنما تعمل على تمكين القطاع بالتعاون مع هيئة التأمين لتوفير المنتج الذي يخدم الأصول الثقافية بشتى أنواعها بسوق التأمين السعودي، ويتم تلقي الطلبات التأمينية للأصول الثقافية من قبل شركات التأمين التي توفّر هذا المنتج التأميني".

وأوضح المطوع أن المنتجات التي أُطلقت في الوقت الحالي تهتم بشتى أنواع الأصول الثقافية المنقولة منها وغير المنقولة، وفي حال وجود احتياج لتوفير منتجات تهتم بأحد قطاعات الثقافة سيتم العمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديد الاحتياج والعمل على استحداثها.

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