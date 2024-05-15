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وزارة الداخلية تطلق هوية رقمية للقادمين بتأشيرة الحج

الهوية الرقمية تمكن ضيوف الرحمن من إثبات هويتهم إلكترونيًا عبر منصتي "أبشر - توكلنا"

العربية.نت - مكة المكرمة
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أطلقت وزارة الداخلية خدمة الهوية الرقمية للقادمين إلى المملكة بتأشيرة حج هذا العام 1445 هـ، وذلك في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لتمكين التحول الرقمي، وتسخير التقنية لخدمة الإنسان وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة أن الهوية الرقمية للحجاج التي جرى تطويرها بالتعاون مع وزارتي الخارجية، والحج والعمرة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، تمكن ضيوف الرحمن من إثبات هويتهم إلكترونيًا عبر منصتي (أبشر) و(توكلنا)، وذلك لتسهيل استخدامها في رحلتهم، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين تجربتهم وإثرائها.

ويأتي تدشين الهوية الرقمية لضيوف الرحمن، للوصول إلى أعلى معايير الجودة في خدمتهم، ومواكبة التطور في مجالات التحول الرقمي في الخدمات المقدمة لهم خلال فترة وجودهم في المملكة.

وفي الوقت ذاته، تبذل الجهات الحكومية كافة جهودها من أجل ضمان سلامة الحجاج، وأمنهم، في حين أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن بدء تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة تعليمات الحج دون تصريح، إذ تصل قيمة العقوبة المقررة نحو 10.000 ريال بحق من يضبط دون توافر أي تصاريح للحج سواءً كان مواطن أو مقيم.

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وبمجرد اقتراب موسم الحج فإن الجهات الأمنية كافة تكثف رصدها لمتابعة إعلانات الحج الوهمية التي تضلل الراغبين في الحج وتجعلهم عرضة للنصب والاحتيال، فيما تحذّر وزارة الداخلية السعودية من الانسياق خلف تلك الإعلانات المضللة، بينما تشدد قبضتها ضد مستغلي الحج والمتاجرين بالحملات.

ويدعو الأمن العام المواطنين والمقيمين إلى عدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور خاصة بالحج، أو حتى تأمين وسائل النقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهمية، مشدداً على تطبيقه للعقوبات المقررة نظامًا بحق من يتم ضبطهم.

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