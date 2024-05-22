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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء- (واس)
السعودية

محمد بن سلمان وماكرون يبحثان سبل التهدئة في غزة

الجانبان تبادلا التهنئة بشراء الخطوط الجوية السعودية 105 طائرات

العربية.نت - الرياض
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بحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، سبل تطوير التعاون القائم في عدد من المجالات، فضلاً عن بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ثم جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين أثناء الاتصال.

كما تبادل الجانبان التهنئة بتوقيع الاتفاقية بين الخطوط الجوية السعودية، وشركة إيرباص لشراء 105 طائرات، فضلاً عن بحث وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، على رأسها مستجدات الأوضاع في غزة، فضلاً عن ضرورة تكثيف الجهود والاتصالات الدولية للتوصل لوقف فوري لإنهاء الحرب، وكافة أشكال التصعيد، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية الكافية.

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