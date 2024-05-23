البيئة السعودية: نستهدف إنتاج 16.2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً

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أكد مدير التخطيط بوكالة المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور سعود المرشد، أن القدرة الإنتاجية لمحطات تحلية المياه في السعودية تبلغ حاليًا 9.4 مليون متر مكعب في اليوم، وتستهدف الوصول إلى 16.2 مليون متر مكعب يوميًا، موضحًا أن السعودية نجحت في بناء قاعدة بيانات جيوميكانية ضخمة تتضمن المواصفات الفنية والمكانية لجميع الأصول في مناطق إمداد المياه وأنه يعمل على تطبيق استخدامها للتقنيات الحديثة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأتمتة عمليات الإدارة والتخطيط.

وأكد في جلسة حوارية على هامش المنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا، أن خطوط نقل المياه المحلاة في السعودية تبلغ أطوالها الحالية 14 ألف كيلومتر، وتستهدف الوصول إلى 18 ألف كيلومتر، بينما تبلغ قدرة شبكات التوزيع الحالية 78%، وتستهدف الوصول إلى 100% لتغطية السكان بحلول 2030م، مشيرًا إلى أن قدرات الخزن الحالية تجاوزت 24 مليون متر مكعب في 2023م، وتستهدف الوصول إلى 120 مليون متر مكعب بحلول 2030م.

استخدام أحدث التقنيات

وبين المرشد أن التميز في أنظمة إمدادات المياه في السعودية، مكّنها من تحقيق هدف إيصال المياه المحلاة إلى جميع التجمعات السكانية في المملكة، مشيراً أن السعودية تقدمت في هذا المجال باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية، حيث تستهدف بناء شبكات نقل إعادة الاستخدام بأطوال خطوط تتجاوز 5 آلاف كيلو متر.

يشار إلى أن المنتدى العالمي العاشر للمياه، يعد الحدث الأكبر في مجال إدارة المياه عالميًا؛ حيث تلتقي فيه الحكومات والمنظمات والمسؤولون والمتخصصون في جميع المجالات ذات العلاقة لتبادل الخبرات وفتح أوجه التعاون في سبيل تطوير القطاع وضمان استدامته.

ويوفر المنتدى منصة لتبادل الأفكار والمعرفة والتعاون بين الأطراف المعنية حول العالم، ويتيح الفرص لطرح أفضل الممارسات الدولية، وإيجاد سبل تعاون من شأنها ضمان الإدارة المستدامة لموارد المياه على مستوى العالم.