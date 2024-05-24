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الحريجة في حفل التخرج

قصة السعودية التي تخرجت من جامعة حائل في سن 63 عاماً

العربية.نت - نادية الفواز
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على الرغم من تقدم سنها، إلا أن السعودية "هدى العبيداء" حققت حلمها بالتخرج من جامعة حائل بمرتبة الشرف، وهي في عمر 63 عامًا، بعد أن ابتعدت عن مقاعد الدراسة لمدة 40 سنة.
وعن تفاصيل الرحلة الدراسة، سردت العبيداء لـ"العربية.نت": قصة تخرجي من الجامعة كانت عبارة عن رحلة شاقة بعد انقطاع ٤٠ عاماً عن الدراسة، وخصوصا في السنة التحضيرية والتي كانت باللغة الإنجليزية، ولكني بالجد والاجتهاد، والمثابرة تخرجت من السنة التحضيرية بتقدير ممتاز، ودرست علم النفس لرغبتي وحبي للتخصص، فمشاعر التخرج كلها فرح وانتصار، فهي مشاعر لا توصف، وكأني مسكت النجوم بيدي.


أهم العقبات
وتسرد هدى أهم العقبات التي وقفت أمامها، تقول: كوني أماً وعندي أولاد في الجامعة ومسؤوليات كثيرة، وعندي أم أقوم بزيارتها من حين لآخر، إضافة للوجبات الأسرية والاجتماعية، كلها عقبات ذللتها بالمثابرة والجد والتعب وتخطيت الصعاب.
وأضافت: اخترت تخصص علم النفس لرغبتي في خدمة نفسي وأهلي والمجتمع للوصول للصلابة النفسية، لكثرة ما رأيت من الهشاشة النفسية بين الناس، وأحلم بافتتاح مركز نفسي ترفيهي لرعاية كبار السن لشدة حبي لهم.

الخريجة مع أبنائها
الخريجة مع أبنائها


المساندة
وأكدت هدى على دعم زوجها لها لإكمال المسيرة الدراسية، تقول: أنا ممتنة له ولأهلي وأبنائي وإخواني وصديقاتي، فالجميع كانوا مشجعين، فالعلم حق مهم لحياة الإنسان،
فالتكريم من سمو أمير حائل ووكيله ومن مدير جامعة حائل، كانت أهم لحظات حياتي، وهذا أمر كنت أحلم أن أصبو إليه وأحس أنه بعيد المنال، وقد منّ الله علي بالتفوق، فلحظات التخرج كانت لحظات سعيدة لأسرتي التي فرحت فرحاً شديداً، وكذلك أولادي الذين يعتبرون أن نجاحي هو نجاح العائلة، فأنا أحب أن أكون قدوة لهم في نيل العلم.

خلال حفل التخرج
خلال حفل التخرج
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