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محمد عبده

محمد عبده في أحدث ظهور بعد إصابته بالسرطان.. "أنا طيب"

دبي- العربية.نت
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بعد أسابيع على إعلانه الصادم إصابته بالسرطان وخضوعه للعلاج، أطل الفنان السعودي الشهير محمد عبده على محبيه مطمئناً.

وكشف فنان العرب في مقطع فيديو نشره فجر اليوم الشاعر السعودي صالح الشادي، بإيجاز شديد تطورات حالته الصحية.

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إذ قال باقتضاب: "الليلة سعداء جداً بأبو نواف وسهرته معانا، وأنا طيب بفضل الله".

وكان "أبو نورا" أعلن إصابته بسرطان البروستاتا، وخضوعه للعلاج الكيماوي أوائل الشهر الحالي خلال مقابلة مع برنامج تفاعلكم على العربية. وأشار حينها إلى أنه يخضع للعلاج في باريس.

كما أوضح لاحقا نوع الإصابة، قائلا :"كان عندي سرطان في البروستاتا، والأعراض الجانبية للإشعاع أخف كثير من العمليات الأخرى، باخذ حقنة كل 3 أشهر، وبعد يومين هاخذ الكورس الثاني".

فيما أثار إعلانه هذا ضجة واسعة بين محبيه في السعودية وخارجها، لاسيما أنه جاء مفاجئاً.

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