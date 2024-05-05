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محمد عبده

الفنان محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان

العربية نت - الرياض
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بدأ الفنان محمد عبده بتلقي أولى جلسات العلاج بـ"الكيماوي" في العاصمة الفرنسية باريس، معلناً إصابته بـ"السرطان" وذلك عبر برنامج تفاعلكم، إذ بيّن أنه بات يخضع للجرعات من أجل استكمال متطلبات العلاج، مطمئناً جمهوره بأنه ما زال "بخير".


إلى ذلك، لقي خبر إصابة محمد عبده بـ"السرطان" حالة تفاعل وتعاطف لافتة من قبل محبيه وجمهوره خاصة أنه تزامن نبأ إعلان حقيقة مرضه في اليوم ذاته الذي رحل فيه رفيق دربه، الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، وبينما لم تتجاوز الذاكرة الجمعية السعودية حالة الحزن على الراحل، استقبلت نبأ مرض فنان العرب.


وكان الفنان محمد عبده قد أعلن عن إصابته عبر برنامج تفاعلكم عبر "العربية" مع الزميلة سارة الدندراوي، في أثناء حديثه عن صديق عمره الراحل " بدر بن عبد المحسن".

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