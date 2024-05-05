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أطل الفنان محمد عبده عبر برنامج تفاعلكم أخيراً متحدثاً عن رحيل الشاعر الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، مستذكراً الأوقات التي جمعته بـ"البدر" منذ الستينات الميلادية، فيما كشف لـ"تفاعلكم" عن تسجيلات أخيرة قبل الليلة الأخيرة التي ولى الراحل فيها وجهه شطر مثواه الأخير.

استمع إلى الحوار المؤثر الذي دار بين فنان العرب #محمد_عبده، والشاعر الأمير الراحل #بدر_بن_عبدالمحسن، قبل ليلة من وفاته.#تفاعلكم pic.twitter.com/HvVkR4sqlj — العربية - #تفاعلكم (@tafa3olcom) May 5, 2024



يقول محمد عبده لـ"تفاعلكم": الأمير بدر يتمتع بحس وطني عالي جدا فلذلك صاغ ملاحم وطنية بداية من ربنا واحد ودربنا واحد وكلنا فيصل وكلنا خالد، وفوق هام السحب التي ما زالت تغنى في كل المناسبات... وتوالت بعدها أعمال أخرى جميلة جداً لا توفي للبدر حقه.



وفي أثناء الحلقة، كشف فنان العرب عن التسجيل الصوتي الذي أرسله للبدر قبل ليلة وفاته، معبقاً بمشاعر الإخاء والود، مشيراً في تسجلاته أي - محمد عبده - إلى أنه بات يتلقى أيضا العلاج الكيماوي في باريس، فيما حملت رسالة البدر لـ" أبو نورة" عبارات المحبة الصادقة والدعوات لـ"تجاوز المرض".

وكان جثمان الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن دُفن في مقبرة العود حيث يوارى الثرى هناك، أخيراً بعدما توفي عن عمر ناهز 75 عاماً في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تم الصلاة عليه في جامع الإمام تركي بمدينة الرياض، تقدم المصلين أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.

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