محمد عبده ابتُعث ليصنع السفن فغنى 5 آلاف أغنية في 64 عاماً

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محمد عبده زرياب الأغنية الحديثة، وفنان العرب، وعراب الطرب، غنى على معظم مسارح الأرض في دول الخليج والشام وشمال إفريقيا وجنيف ولندن وواشنطن ولوس أنجلوس، بإنتاج فني غزير يتجاوز 5 آلاف أغنية.

صدح الصوت الخالد في كافة مجالات الأغنية العربية، فمن الأغاني الوطنية وأغاني المدن والحب إلى الشخصيات والرياضة والصيد والبيئة والأغاني الدينية، حيث بدأ الفن لدى فنان العرب منذ 64 عاماً، وتحديداً في عام 1960 عندما غنى في الإذاعة، ليبارك هذه البداية الشاعر الكبير طاهر زمخشري.

أنهى محمد عبده دراسة صناعة السفن في المعهد الصناعي بجدة، ليكون اسمه ضمن أفراد بعثة سعودية متوجهة إلى إيطاليا لصناعة السفن، إلا أن هذه الرحلة تحولت لبيروت، ليتحول التاريخ الفني في الوطن العربي بأغنيتين خاصتين بفنان العرب بعد أن كان يردد أغاني من سبقوه.

ويردد العرب دوما أغاني للفنان الذي حمل لقبهم، في كلمات اختار فنان العرب ليغنيها للعرب بأكملهم، فهو يُعد من القلة التي خرجت من المحلية للعربية والإقليمية، ويصدح بالعديد من الأغاني ذات الكلمات البيضاء التي تستخدم في كافة البلاد العربية.

وغنى فنان العرب العديد من الأغاني ذات الكلمات الفصيحة، كما في أنشودة المطر للشاعر العراقي بدر شاكر السياب، بالإضافة لبعض شعراء المعلقات في ملاحم خالدة.

ويعد فنان العرب من الفنانين القلائل في التاريخ العربي الذي أجمع النقاد والمهتمون على ثباته على القمة، رغم تقدمه في العمر وبصوت لا يشيخ.

لنا الله

أغنية "لنا الله" الشهيرة، رغم كلماتها البسيطة ولحنها الخفيف، فقد كانت التغيير في حياة "محمد عبده" الفنية مع نهاية الستينيات، حيث لا يزال الجمهور العربي يرددها، كما أن فنان العرب يحرص أن تكون خاتمة حفلاته الفنية.

وتُعد الأغنية وغيرها من الأغاني التي تميز بها، ولم تختفِ من الساحة منذ ذلك التاريخ، رغم عمرها الفني الطويل في ظاهرة لا تتكرر كثيراً.