خاص بعد الاشتباه بإصابتهم.. مصادر العربية نت: مصابو التسمم الغذائي بصحة جيدة
الفريق الطبي ما زال ينتظر ظهور النتائج المخبرية لتحديد نوع الاشتباه
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
بعدما انفردت "العربية.نت" في متابعة قضية إصابة الأطفال الثلاثة بحالات اشتباه تسمم غذائي في أحد مطاعم حي التلال في محافظة حفر الباطن، أكدت مصادر خاصة أن الأطفال ذاتهم تمكنوا من الخروج من المستشفى، فيما باتوا بصحة جيدة في الوقت الراهن، وينتظر الفريق الطبي ظهور النتائج المخبرية لتحديد نوع الاشتباه الذي تعرضوا له سواءً كان تسمماً أو غير ذلك.
#نشرة_الرابعة | بعد حادثة الرياض .. حالة اشتباه في حفر الباطن تعيد "تسمم المطاعم" للواجهة من جديد pic.twitter.com/Dq7dibqTnf— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 26, 2024
وأغلقت أمانة محافظة حفر الباطن مطعمًا شهيرًا بحي الفيصلية بعد اشتباه بإصابة أشخاص بالتسمم الغذائي، ويعتبر المطعم من المطاعم التي لها 18 فرعاً على مستوى مناطق المملكة.
وحسب مصادر "العربية.نت" أكد بعض العاملين في المطعم أن الفرق المخبرية، أخذت عينات من جميع الأطعمة التي قُدمت للزبائن مثل الأرز والإيدامات والسلطات، من أجل عمل فحوص مخبرية لها.
وكانت أمانة محافظة حفر الباطن رصدت بالتعاون مع الجهات المختصة حالات اشتباه تسمم غذائي، ويشتبه بأن مصدرها إحدى المنشآت التجارية، حسب بيان الأمانة، فيما تشير مصادر "العربية.نت" إلى أن والد أولئك الأطفال بعد تعرضهم إلى حالات التسمم، قام بنقلهم إلى مستشفى الولادة والأطفال في حفر الباطن لكي يسعفهم ويتخذ اللازم تجاه حالتهم الصحية.
-
انخفاض وفيات الحوادث المرورية بـ50% في السعودية
انخفض معدل الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية بـ35%
السعودية
-
الخارجية السعودية: ندين استمرار مجازر الاحتلال واستهداف المدنيين العزل في غزة
فيصل بن فرحان: الجامعة العربية دعت منذ البداية إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن ...
السعودية
-
صندوق الاستثمارات العامة يطلق مجموعة نيو للفضاء "NSG"
لتمكين قطاع صناعات الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية في السعودية
اقتصاد