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بعدما انفردت "العربية.نت" في متابعة قضية إصابة الأطفال الثلاثة بحالات اشتباه تسمم غذائي في أحد مطاعم حي التلال في محافظة حفر الباطن، أكدت مصادر خاصة أن الأطفال ذاتهم تمكنوا من الخروج من المستشفى، فيما باتوا بصحة جيدة في الوقت الراهن، وينتظر الفريق الطبي ظهور النتائج المخبرية لتحديد نوع الاشتباه الذي تعرضوا له سواءً كان تسمماً أو غير ذلك.

#نشرة_الرابعة | بعد حادثة الرياض .. حالة اشتباه في حفر الباطن تعيد "تسمم المطاعم" للواجهة من جديد pic.twitter.com/Dq7dibqTnf — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 26, 2024

وأغلقت أمانة محافظة حفر الباطن مطعمًا شهيرًا بحي الفيصلية بعد اشتباه بإصابة أشخاص بالتسمم الغذائي، ويعتبر المطعم من المطاعم التي لها 18 فرعاً على مستوى مناطق المملكة.

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وحسب مصادر "العربية.نت" أكد بعض العاملين في المطعم أن الفرق المخبرية، أخذت عينات من جميع الأطعمة التي قُدمت للزبائن مثل الأرز والإيدامات والسلطات، من أجل عمل فحوص مخبرية لها.

وكانت أمانة محافظة حفر الباطن رصدت بالتعاون مع الجهات المختصة حالات اشتباه تسمم غذائي، ويشتبه بأن مصدرها إحدى المنشآت التجارية، حسب بيان الأمانة، فيما تشير مصادر "العربية.نت" إلى أن والد أولئك الأطفال بعد تعرضهم إلى حالات التسمم، قام بنقلهم إلى مستشفى الولادة والأطفال في حفر الباطن لكي يسعفهم ويتخذ اللازم تجاه حالتهم الصحية.