بعد إغلاق المنشأة.. إصابة 3 أطفال بـ"التسمم الغذائي" في محافظة حفر الباطن

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أصيب 3 أطفال بحالات اشتباه تسمم غذائي نتيجة تناولهم الطعام في أحد مطاعم حي التلال في محافظة حفر الباطن، فيما تعرضوا إلى وعكةٍ صحية مفاجئة أثناء "مغرب" يوم الجمعة، فيما ازدادت الوعكة فجرًا، حسب مصادر "العربية.نت".

#نشرة_الرابعة | بعد حادثة الرياض .. حالة اشتباه في حفر الباطن تعيد "تسمم المطاعم" للواجهة من جديد pic.twitter.com/Dq7dibqTnf — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 26, 2024

وكانت أمانة محافظة حفر الباطن رصدت بالتعاون مع الجهات المختصة حالات اشتباه تسمم غذائي، ويشتبه بأن مصدرها أحد المنشآت التجارية، حسب بيان الأمانة، فيما تشير مصادر "العربية.نت" إلى أن والد أولئك الأطفال بعد تعرضهم إلى حالات التسمم، قام بنقلهم إلى مستشفى الولادة والأطفال في حفر الباطن لكي يسعفهم ويتخذ اللازم تجاه حالتهم الصحية.

#نشرة_الرابعة | اختصاصية سلامة الغذاء حنين بخش: سلامة الغذاء تعني تقديم وجبات خالية من أي ملوثات أو مسببات للأمراض، وكثير من المنشآت تفتقد وجود متخصصين في سلامة الغذاء@Han_bakhsh90een pic.twitter.com/HTLxFqSQ15 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 26, 2024

وتلقى الأطفال الثلاثة العلاج اللازم، كما أُجريَت لهم الفحوصات الطبية المقررة لتشخيص حالتهم حينها، فيما باتوا في حالة صحية جيدة في الوقت الراهن، وحسب المصادر ذاتها فإن الفريق الطبي في المستشفى ما زال ينتظر ظهور النتائج المخبرية التي عُثر عليها في المطعم المشتبه به.

أمانة ⁧ #حفر_الباطن ⁩ تُغلق أحد المنشآت التجارية بعد رصد حالات اشتباه تسمم غذائي.. وتؤكد اتخاذ كافة التدابير الوقائية المتبعة في هذه الحالات pic.twitter.com/a1VjIf1oCk — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 25, 2024

وحسب أمانة حفر الباطن فإنه جرى إغلاق⁩ المنشأة التجارية بعدما رُصدت حالات اشتباه بالتسمم الغذائي، مؤكدةً اتخاذ التدابير الوقائية المتبعة كافة في هذه الحالات، وبهذه الحادثة يعود ملف "التسمم الغذائي" إلى الواجهة بعدما بددت بيانات الجهات الحكومية الكثير من التساؤلات حول حوادث التسمم آخرها تلك التي كانت في مدينة الرياض وعُرفت إعلامياً بـ"تسمم الرياض" .

وكانت هيئة مكافحة الفساد"نزاهة" أكدت أن حادثة التسمم الأخيرة التي وقعت في أحد مطاعم الرياض لن تمضي دون محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تهاونه بالسلامة أو الصحة العامة أو قيامه بعمل يُقصد به تضليل إجراءات التقصي والتحقيق من وصولها إلى الحقائق المتعلقة بمسببات التسمم.

وأشار البيان الذي نشرته نزاهة إلى أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد تابعا باهتمام بالغ حادثة التسمّم الغذائي الذي حدث في أحد مطاعم مدينة الرياض، وإذ تُطَمئن الأجهزةُ المختصة كلَّ مواطن وكل مقيم بأنه جرى احتواء الحدث وتجاوزه، كما صدرت التوجيهات بمساءلة ومحاسبة كل مسؤول، أيًّا كان منصبه، قصّر أو تأخّر في أداء مسؤولياته على نحو ساهم في حدوث التسمّم أو أخّر الاستجابة لتبعاته، وقد تم تشكيل لجنة عليا للتّحقق من ذلك ومتابعة تنفيذه.