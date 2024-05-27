سعود بن عبدالمحسن: أصبحت يتيماً بعد وفاة شقيقي بدر بن عبد المحسن

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روى الأمير سعود بن عبدالمحسن، شقيق الراحل الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن، ذكريات العمر التي جمعته بالراحل، واصفاً العلاقة التي تربطه بأخيه بـ"العلاقة الخاصة"، مستذكراً سنوات التحاقهما بالدراسة معاً فضلاً عن سنوات طفولتهما وانتقالهما إلى الحياة في جدة، وبعدئذ مرحلة القاهرة التي بدورها شهدت تطور علاقتهما مع بعضهما، ليمكثا هناك ما يقارب 4 سنوات.

واللافت في الحديث الذي قرر البوح بتفاصيله يكمن في حالة الحزن الشديد على رحيل "البدر"، إذ يقول الأمير سعود بن عبد المحسن: "لقد توفي والدي ووالدتي وجدتي التي تولت تربيتي أنا وشقيقي البدر، ولم أشعر بحالة "اليتم" بيد أنني تيتمت عندما مات بدر بن عبدالمحسن".

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وتابع الأمير سعود بن عبدالمحسن: "بدر كان إنساناً بمعنى الكلمة، سواءً مع عائلته أو حتى مع الذين من حوله"، قائلاً: "لقد تربينا في بيئة عائلية جميلة طيبة مليئة بالعاطفة، والالتزام الديني، والمحبة، مستحضراً في سياق اللقاء أن موهبة الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، بدأت حينما كان في سن الرابعة عشرة، ‏فيما كنت المستشار في قصائده الأولى، التي لم تكن على ذلك القدر من الإتقان لكن الموهبة انطلقت وتطورت معه.

وتحدث أيضاً عن مرض الأمير بدر بن عبد المحسن قائلاً إن "البدر" ‏كان يعاني من الألم في الرأس، وبعدئذ أصيب بكسر في الحوض ما جعله لا يستطيع الحركة إلا بـ"مساعدة"، وبالتالي تأثرت حالته النفسية، ويشير الأمير سعود إلى أنه رغم بقاء الأمير بدر مقعداً في سريره نتيجة المرض، إلا أنه كان مهتماً بأعماله، إذ تابع مثلاً تفاصيل أوبريت الدرعية عن طريق الهاتف، محاولاً في أوقات عدة تصحيح بعض الأبيات الشعرية.

وعكة صحية

يتابع الأمير سعود بن عبد المحسن شارحاً تفاصيل الفترات الأخيرة من حياة الراحل، قائلاً: "لقد تعرض الأمير بدر بن عبدالمحسن لوعكة صحية أخيراً، بيد أنه كان متماسكا وقويا، في حين أنني لم أعتقد أن البدر بهذه القوة الممزوجة بالإيمان في حال المرض خاصةً أنه أصبح مقعداً، بحاجة للمساعدة وهو الذي لديه الأنفة والعزة، ورغم آلامه كان كعادته دائماً يرحب بنا بصوته وقلبه ووجهه وجسده".

وختم ‏الأمير سعود حديثه بقوله: "إن الراحل كان يسأل عن الناس رغم اختلاف شخصياتهم، أيضاً لم يكن ذا مشاكل مع أحد في الوسط الشعري، كما أنه حصد محبة كبيرة من داخل السعودية وخارجها، وتلقينا التعازي في وفاته من أشخاص لا نعرفهم من خارج المملكة حتى، بل إن بعضهم لم يكن يتحدث العربية، الراحل وضع لنفسه بصمة في قلوب الجميع وبالقصائد الوطنية والمناسبات، فقد عرف قدر بلده ومبادئها ومبادئ حكامها وترجمها في أشعاره وقصائده".

وتوفي الأمير والشاعر بدر بن عبدالمحسن في العاصمة الفرنسية عن عمر ناهر 75 عاماً بعد معاناة مع المرض، ولُقب الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن بـ"مهندس الكلمة" (ولد في الرياض 2 أبريل 1949م/ 4 جمادى الآخرة 1368هـ - 4 مايو 2024 م / 25 شوال 1445 هـ) عُرف على الساحة السعودية والعربية بأنه أحد أبرز روّاد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية، له مجهودات كبيرة في وضع نصوص أدبية ذات مستوى راق تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي للمملكة العربية السعودية والعالم العربي.