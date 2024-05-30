وزيرالخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني

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تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكلف علي باقري كني، إذ تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، فضلاً عن التطورات الإقليمية والدولية.

وكانت خارجية البلدين قد ناقشت في وقت سابق تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.

وفي وقت سابق أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، بنظيره الإيراني المكلف علي باقري كني، ليعبر فيه عن بالغ التعازي وصادق المواساة في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعالي وزير الخارجية الإيراني السيد حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهم، معبراً عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق، كما جرى، أثناء الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.