129 مليار دولار قيمة المساعدات الإنسانية السعودية لـ 169 دولة

4 دقائق للقراءة

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة أن السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، أزالت الألغام كجزء من عملها الإنساني بهدف تحسين البيئة وحماية المدنيين وخاصة النساء والأطفال، وبناء القدرات، وتوفير البيئة الآمنة، والحفاظ على الصحة العامة، والحد من الآثار الخطيرة للألغام على الفرد والمجتمع.

المشرف العام على #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة يدعو إلى تعزيز المسؤولية الدولية وإشراك المجتمع الإنساني في توسيع جهود إزالة الألغام حول العالمhttps://t.co/q8MI8zv4kJ pic.twitter.com/uONRZReFhy — مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief) May 31, 2024



في الوقت ذاته، أشار إلى أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، بقيمة مليارين ونصف المليار دولار، سترسم توجه السعودية والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، ومواجهة التحديات البيئية.

مادة اعلانية

129 مليار دولار

وأوضح الربيعة أن حجم المساعدات الإنسانية للسعودية المقدمة في الفترة منذ: 1996 – 2024، تجاوزت 129 مليار دولار استفادت منها 169 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن مبادرة الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة في 13 مايو 2015 م أسهمت بتعزيز العمل الإنساني السعودي ورفع جودته وكفاءته، من خلال تنظيم وتوحيد كافة الشؤون والأعمال الإنسانية والإغاثية الخارجية للمملكة تحت مظلة المركز، وأن يتولى كذلك مسؤولية توثيق تلك الأعمال في المنصات الأممية والدولية ذات العلاقة، وأن يكون هو الجهة الوحيدة المخولة بتسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواءً كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى الخارج وفقاً للأنظمة.

2.925 مشروع إنساني

وبيّن أن مشاريع المركز بلغت حتى الآن 2.925 مشروعا إنسانيا في 99 دولة بقيمة 6 مليارات و 824 مليونا و 693 ألف دولار أمريكي شملت مختلف القطاعات الحيوية المهمة مثل الغذاء والتعليم والصحة والإيواء والتغذية والمياه والإصحاح البيئي وغيرها، بالتعاون مع 180 شريكا من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية.وتطرق الربيعة إلى جهود المركز في مكافحة انتشار الألغام في عدد من دول العالم حيث أطلقت المملكة عبر المركز المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) في يونيو 2018م كمبادرة إنسانية منها لمساعدة الشعب اليمني في التصدي لهذه الظاهرة الأمنية الخطيرة.

443 ألف لغم

ولفت الدكتور الربيعة النظر إلى أن مشروع "مسام" تنفذه كوادر سعودية وخبرات عالمية لإزالة الألغام بمختلف أشكالها وصورها المزروعة بطرق عشوائية، موضحا أن المشروع استطاع منذ انطلاقه و حتى الآن من انتزاع 443 ألفًا و452 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية، وتطهير 56.636.614 مترا مكعبا من الأراضي، كما أسهم المشروع في بناء قدرات 400 متخصص في إزالة الألغام.

منحة مالية عراقية

وأضاف الربيعة أنه في يناير الماضي وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة مذكرة تعاون مشترك مع الوكالة الوطنية الأذربيجانية لمكافحة الألغام (أناما)، لتقديم الدعم المالي لتطهير الأراضي الأذربيجانية من الألغام، كما سلّم المركز في أبريل

2024م جمهورية العراق منحة مالية لتمويل مشاريع المسح وإزالة الذخائر العنقودية والألغام في عدد من المحافظات.

برنامج الأطراف الصناعية

وبين أن المملكة ممثلة بالمركز أنشئت في هذا الصدد برنامج الأطراف الاصطناعية في اليمن وهو المشروع النوعي الذي يصنع ويوفر الأجهزة التعويضية للأطراف المبتورة ويعقد برامج تأهيلية متنوعة للمتضررين، استفاد منه 3.496.500 فرد.

ودعا المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة في ختام كلمته إلى تعزيز المسؤولية الدولية لإزالة الألغام، وتشجيع الابتكار، وإشراك القطاع الخاص والمعاهد البحثية والجامعات في تحسين قدرات إزالة الألغام،

فضلا عن إشراك المجتمع الإنساني في توسيع نطاق جهود إزالة الألغام.



جاء ذلك في أثناء مشاركة المشرف العام في المؤتمر الدولي الثالث للحد من الأثر البيئي للألغام المنعقد في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان تحت شعار (التخفيف من الأثر البيئي للألغام الأرضية : تعبئة الموارد من أجل مستقبل آمن وأخضر) خلال الفترة 30 - 31 / مايو / 2024م، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان عصام بن صالح الجطيلي.