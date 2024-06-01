"نزاهة" تباشر قضايا فساد بـ 7 جهات حكومية نتج عنها إيقاف 112 متهم
بعضهم أطلق سراحه بـ"كفالة ضامنة"
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"نزاهة" عدداً من القضايا الجنائية والإدارية في شهر مايو 2024، إذ نتج عنها تنفيذ 3806 جولة رقابية، أسفرت عن التحقيق مع 446 متهم، يعمل بعضهم في وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة الشؤون البلدية والقروية و الإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فضلاً عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وجرى إيقاف 112 منهم فيما أطلق سراح بعض أولئك الموقوفون بـ"الكفالة الضامنة"، نتيجة جرائم الفساد مثل الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير، و غسل الأموال.
وتعتزم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، لأن تكون المملكة نموذجًا ناجحًا ورائدًا في مكافحة الفساد وتعزيز الجهود المحلية والدولية الرامية لمكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال المرتبطة بها.
وتؤكد نزاهة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته، حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين من دون تهاون.
-
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي وبلينكن.. والعنوان الأبرز وقف النار بغزة
بيان: وزير الخارجية السعودي يؤكد لبلينكن دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى وقف ...
السعودية
-
آخر صور للسعودي المفقود في مصر هتان شطا
كشفت الصور التي التقطتها كاميرا مراقبة عن وجود الشاب السعودي، البالغ من العمر 40 ...
السعودية
-
برنامج تنمية وإعمار اليمن يضع حجر الأساس لتطوير منفذ الوديعة
المشروع يرفع كفاءة المنفذ وطاقته الاستيعابية
السعودية