"نزاهة" تباشر قضايا فساد بـ 7 جهات حكومية نتج عنها إيقاف 112 متهم

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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"نزاهة" عدداً من القضايا الجنائية والإدارية في شهر مايو 2024، إذ نتج عنها تنفيذ 3806 جولة رقابية، أسفرت عن التحقيق مع 446 متهم، يعمل بعضهم في وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة الشؤون البلدية والقروية و الإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فضلاً عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وجرى إيقاف 112 منهم فيما أطلق سراح بعض أولئك الموقوفون بـ"الكفالة الضامنة"، نتيجة جرائم الفساد مثل الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير، و غسل الأموال.

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وتعتزم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، لأن تكون المملكة نموذجًا ناجحًا ورائدًا في مكافحة الفساد وتعزيز الجهود المحلية والدولية الرامية لمكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال المرتبطة بها.

وتؤكد نزاهة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته، حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين من دون تهاون.