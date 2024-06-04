تشكيل مجلس إدارة جديد لـ "كايسيد"

1 دقيقة للقراءة

وافقت دول مجلس الأطراف لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات - كايسيد- (المكونة من إسبانيا وجمهورية النمسا والسعودية والفاتيكان)، على تشكيل مجلس الإدارة الجديد للمركز.



إذ يتكون مجلس الإدارة الجديد تسعة أعضاء من رموز وقيادات دينية يمثلون خمسة أديان وفق نظام المركز وهي الإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية والهندوسية.

فيما يضم أعضاء المجلس الجديد : محمد العريفي من السعودية، والدكتور عبد الوهاب السامرائي من العراق، ومن أذربيجان شكر الله شكر باشا زاده، فيما من فرنسا - إيطاليا، لورانس بازانيز، أما عن تركيا واليونان، إيمانويل اداماكيس، وفي بريطانيا - باكستان، رنا خان، وعن أيرلندا، جاكلين هاريل تابيك، أما عن اليابان البوذية، كوشو نيوانو، وفي سويسرا، ساسيكومار ثارمالينغام.

من جانبه ثمن الأمين العام لمركز الحوار العالمي - كايسيد- د. زهير الحارثي موافقة دول مجلس الأطراف على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد من أصحاب المعرفة والكفاءة والخبرة في مجالي الحوار وتقارب الأديان معبرا عن ثقته الكبيرة بهذا الاختيار، ومؤكداً أن تعيين أعضاء المجلس سينعكس على دور المركز وتفاعله على الصعيد العالمي، ويعزز المرحلة الجديدة التي يعيشها المركز لتحقيق مستهدفاته.