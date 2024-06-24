السعودية وإيران تستعرضان علاقاتهما الثنائية

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التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكلف علي باقري كني، بالتزامن مع مشاركة السعودية في الاجتماع التاسع عشر لوزراء خارجية منتدى حوار التعاون الآسيوي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجرى أثناء اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وكان وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، أكد أن العلاقات السعودية الإيرانية تسير في الطريق الصحيح، مضيفاً أن بلاده اتخذت "خطوات جادة" من أجل تعاون شامل مع السعودية، مضيفاً أن إيران والسعودية "لديهما إرادة جادة لخلق منطقة مستقرة في هذه الفترة.

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وتبحث خارجية البلدين بصفة مستمرة عبر الاتصالات الهاتفية أو اللقاءات الثنائية سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، آخرها اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني علي باقري كني، وجرى أثناء اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومدينة رفح، والجهود المبذولة بشأنها.