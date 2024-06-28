القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 55 ألف قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتهريبهم (55350) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي الوقت ذاته، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وكان وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود، أكد عبر حسابه في منصة" إكس" أن السعودية سخرت إمكانياتها كافة، وبذلت جهوداً استثنائية عبر خطط أمنية استباقية لمكافحة المخدرات وضبط مهربيها ومروجيها، وحققت الكثير من الإنجازات والنجاحات في مواجهة هذه الآفة، والتصدي لأخطارها، وفي الوقت ذاته جدد التأكيد بأن جهود وزارة الداخلية مستمرة في التصدي بقوة وصرامة لكل ما يهدد أمن الوطن واستقراره.



وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.