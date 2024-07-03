السفارة السعودية في تركيا تؤكد اعتقال الشخص الذي هدد سعوديين بآلة حادة

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أكدت السفارة السعودية في تركيا بأن الجهات المختصة التركية متمثلة في شرطة مدينة إسطنبول قد قبضت على الشخص الذي ظهر في المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء تهديده للمواطنين السعوديين مستخدماً أداة حادة، فيما أصدرت السلطات التركية بياناً بشأن الواقعة ذاتها.

وتقدم السفارة السعودية في تركيا شكرها للسلطات في أنقرة نتيجة سرعة استجابتها ، مؤكدة حرصها على جميع المواطنين ومتابعتها لشؤونهم، وسلامتهم، فيما تحثهم على التواصل مع الشؤون السعوديين عند الحالات الطارئة.

خلال الساعات القليلة الماضية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل تركي يحمل سكينا ويهدد سياحا سعوديين كانوا جالسين في أحد المقاهي في إسطنبول.

وبينما كان السياح السعوديون يجلسون في أحد المطاعم التركية، ظهر مواطن تركي يحمل سكينًا ملوحاً به في الهواء مهددا إياهم، وعلى ما يبدو في الفيديو يكيل الشتائم للعرب.

وقام أحد السياح الذين كان يستهدفهم الرجل التركي، بتصوير المقطع الذي وثق الواقعة حيث ظهر الرجل وهو يلوح بالسكين ويصيح "لا تتحدثوا العربية أنتم بتركيا..".