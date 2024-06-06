انطلاق أيام البحر الأحمر للأفلام الوثائقية

1 دقيقة للقراءة

تنطلق الدورة الثانية من أيام البحر الأحمر للأفلام الوثائقية، اليوم الخميس، تحت شعار "اكتشف قوة القصص الحقيقية ووسع آفاقك"، الذي يجمع الأعمال الوثائقية الدولية والسعودية في "سينما حيّ" أول مركز سينمائي وسمعي وبصري مستقل في المملكة بجدة.

وتتضمن النسخة الثانية من أيام البحر الأحمر للأفلام الوثائقية ورشة عمل "Maflam" التي تتيح رؤى سينمائية مختلفة يقدمها خبراء الصناعة، يرافقها سلسلة عروض لأفلام سعودية قصيرة تعرض تشمل: فيلم "رسالة حب" فيلم "ذهب مدفون" فيلم "مذكرات الحمراء" فيلم "قطط تحلم في مكان غريب".

ويقدم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ستة أفلام وثائقية بارزة من مختلف دول العالم، تتناول موضوعات متنوعة، والسيرة الشخصية، والرياضة، والبحث عن الهوية، واكتشاف أماكن الماضي، وغيرها.

وتستضيف هذه الشراكة جلسة حوارية مع المخرجة التونسية المرشحة للأوسكار كوثر بن هنية، وجلسات حوارية متنوعة مع عدد من المخرجين.

وحظي جزء من الأفلام المقدمة بدعم صندوق البحر الأحمر التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، وتسير هذه الوثائقيات برؤية إخراجية فريدة لتقدم سرديات قصصية حول العلاقات العائلية، وشخصيات سياسية، والموسيقى.