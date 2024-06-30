"البحر الأحمر السينمائي" يمدد فترة التقديم لتحدي صناعة الأفلام في 48 ساعة

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أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، أول مهرجان سينمائي دولي في السعودية، وأكبر ملتقى لصناعة السينما في المنطقة، عن تمديد فترة التقديم للنسخة الرابعة من تحدي " صناعة الأفلام في 48 ساعة " ليستمر حتى 7 يوليو 2024، وتأتي نسخة تحدي " صناعة الأفلام خلال 48 ساعة " بالتعاون بين مؤسسة البحر الأحمر السينمائي والقنصلية العامة لفرنسا بجدة، وسفارة فرنسا في المملكة، والرابطة الفرنسية التابعة للقنصلية الفرنسية، لتشجيع المواهب الواعدة على الخروج عن المألوف في مشاريعهم، بالإضافة إلى اكتشاف العقول المبتكرة في عالم صناعة الأفلام المستقلة.



وأتاحت المؤسسة لصناع الأفلام السعوديين والمقيمين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 - 25 عامًا التقديم في هذه النسخة، حيث سيخضع المشاركون لورش عمل فنية وبرامج إرشادية افتراضية، من ضمنها ورشة عمل في إخراج الأفلام، وورش عمل في الكتابة والمونتاج، وأخرى في الإنتاج من تقديم، وستشرع الفرق في سباق مع الزمن، لصناعة فيلم من الفكرة إلى المونتاج في غضون 48 ساعة، بالإضافة إلى ذلك ستقدم القنصلية الفرنسية لـ 15 من أعضاء الفرق المختارة يومين من ورش العمل المهنية في جدة والرياض مع خبراء من فرنسا والمملكة ، ستشمل ورش العمل المهنية عروض أفلام قصيرة ومناقشات حول الصناعة.

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يذكر أن اختيار الفائزين سيكون من قِبل لجنة تحكيمية تضم مجموعة من المخرجين وصناع الأفلام العالميين المستعدين لاستقبال وتكريم المشاركين في هذه المرحلة وتشجيعهم على تحدي المستحيل، وسيحظى قائدا الفريقين الفائزين بفرصة إقامة مميزة في المهرجان الدولي للأفلام القصيرة في كليرمون فيران بفرنسا لعام 2025، الذي تنظمه القنصلية الفرنسية في جدة، فيما سيتم عرض الأفلام الفائزة في النسخة القادمة من مهرجان البحر الأحمر الدولي في ديسمبر 2024.

ويمكن المشاركة في النسخة الرابعة من تحدي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة من خلال موقع مؤسسة البحر الأحمر السينمائي https://redseafilmfest.com/ar/ للاطلاع على إرشادات التقديم للمشاركة في هذه المغامرة السينمائية، وذلك حتى السابع من شهر يوليو القادم 2024.